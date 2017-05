'No somos favoritos', declara Zidane

''Es una semifinal y es al cincuenta para cada equipo, como siempre antes de una eliminatoria'', señala

MADRID, ESPAÑA (01/MAY/2017).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, huyó del papel de favorito que se le concede a su equipo en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, por las tres últimas experiencias positivas en competición europea y se mostró convencido de que "no pesa lo que ocurrió" para ninguno.

"Nosotros no somos favoritos. Es una semifinal y es al cincuenta para cada equipo, como siempre antes de una eliminatoria. Tenemos que dar el máximo para ganar un partido y nada más, sin pensar que hay uno de vuelta. Únicamente hay que pensar en el partido de mañana", aseguró en sala de prensa.

Para Zidane las dos finales de Liga de Campeones perdidas por el Atlético de Madrid ante el Real Madrid no condicionarán el duelo. "No pesa lo que ocurrió, todo lo contrario", avisó.

"Es una semifinal y es una eliminatoria que empieza mañana y para nosotros v a tener una motivación extra. Lo que pasó ya pasó y no puedes beneficiarte de lo que ha pasado, aunque fue positivo para nosotros. Ahora es completamente diferente y ellos van a hacer todo para pasar a la final", añadió.

No desveló sus cartas el técnico francés, pero con la presencia que se espera de Isco Alarcón como novedad en el equipo titular, intentará buscar soluciones ante el entramado táctico rojiblanco.

"Vamos a hacer algo nuevo, lo vamos a intentar. Es una semifinal de Champions, siempre hay una motivación extra y natural. Tenemos un rival importante en frente y los pequeños detalles sabemos que van a ser los que marcarán la eliminatoria. Queremos ver un gran partido".

"Sabemos la importancia de la ida y tenemos que pensar solo en ella, no que hay una vuelta. Hay que intentar hacerlo bien del minuto uno al final con nuestra afición siempre detrás. Son un plus y la necesitamos", agregó.

Aparcó todo lo que vaya a ocurrir a final de temporada Zidane, incluido su futuro, para pensar solo en el derbi del Bernabéu. "Estoy concentrado únicamente en el partido de mañana, ni en el del sábado. Es lo único que me interesa. Lo que va a pasar no lo sé y no me interesa, de verdad".

Destacó el técnico madridista el perfecto conocimiento que tienen ambos equipos antes del partido y el crecimiento continuo del rival. "El Atlético es un equipo que, últimamente en cuatro o cinco años, son muy buenos y cada año mejoran. A nosotros nos mete siempre en dificultades. La fuerza que tienen es que nunca baja los brazos pase lo que pase. Siempre lucha, pelea y sabe sus armas. Las utilizan de la mejor manera".

Y mostró todo su respeto por los entrenadores rivales. "Están haciendo un trabajo fenomenal para su club. He tenido la suerte de conocer al mono Burgos y le tengo mucho respeto. A Simeone solo le conozco de jugar contra él, pero tengo respeto a lo que hace porque además es un entrenador de mucha creencia".

Mirando a su Real Madrid, Zidane admitió que no lo ve peor que hace un año y aseguró que la presencia en su séptima semifinal de Liga de Campeones consecutiva lo muestra. Las sensaciones que expresó tras el partido del sábado ante el Valencia, las rebajó en la víspera del derbi madrileño.

"Era una sensación que dije de ansiedad y estrés, es normal y todos los jugadores la tienen, no solo los del Real Madrid aunque aquí más. Cuando llega el final de temporada la sienten todos. Es la presión que debe tener un jugador. Mañana no, estamos acostumbrados a este tipo de partidos y ojalá entremos bien. Me importa que el equipo esté bien concentrado desde el inicio", sentenció.