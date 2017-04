Esperan más juegos NFL en México y franquicia en el país

Arturo Olivé revela los planes para el futuro, aunque afirma que será 'un proceso largo

CIUDAD DE MÉXICO (30/ABR/2017).- El director general de la oficina NFL México, Arturo Olivé anunció que en un futuro habrá más juegos de la Liga Nacional de Futbol estadunidense en México y la compra de una franquicia.

El directivo habló del futuro de la NFL en México, después del éxito que resultó el regreso de un juego de temporada regular al Estadio Azteca, que sostuvieron Raiders de Oakland ante Texanos de Houston en noviembre pasado.

"No es fácil programar partidos de la NFL fuera de Estados Unidos. Un ejemplo es Londres, que empezaron en 2007 con un juego y hasta ahora en 2017 tendrán cuatro partidos, tuvieron que pasar muchos años. Ojalá en un futuro podamos hablar de múltiples partidos de campaña regular en México y hablar de una franquicia en México, no sé si estaré, pero me toca establecer una plataforma", dijo.

Olivé Hawley no descartó la compra de un equipo en México, "hay aficionados, pero es un proceso largo. Hay que planear para tener franquicia en los próximos años. No me quiero adelantar a los hechos, pero para tener un juego de la NFL nos tardamos ocho años, no es una decisión sencilla, tenemos que asentar las bases", afirmó.

Señaló que no se ha hecho solicitud oficial a la NFL para la compra de una franquicia, "estamos creciendo la marca México con empresas fuertes de México, no es momento de hablar de esas oportunidades, estamos enfocados a un juego al año".

El funcionario, que se acomoda en su oficina en un sillón de piel grabado con el emblema de Raiders en la cabecera, destacó que es uno de los equipos favoritos en México, "además va a repetir como local contra los campeones Patriotas, los fanáticos también siguen a los Vaqueros, Acereros y Patriotas, por lo que tenemos buena relación con esos equipos y con todos los 32 de la NFL".

Ante esta situación, Olivé contempla que se programe a todas las franquicias para juegos de temporada regular, "consideramos a todos los equipos, buscaremos invitar a diferentes equipos. En Londres habrán recibido a los 32 equipos y esperamos lo mismo, tenerlos a todos".

Para seguir el éxito del histórico primer juego de Raiders ante Texanos, destacó que Oakland repetirá como local, ahora contra los Patriotas, los ganadores del Súper Tazón, "vienen como campeones y el Estadio Azteca estará repleto hasta la bandera".

Comentó que ese juego rebasó las expectativas en Estados Unidos en rating y el Fan Fest estuvo por arriba de 200 mil visitantes, en el Bosque de Chapultepec.

"Esa respuesta nos obliga a buscar un espacio mayor, platicamos ya con las autoridades, con Miguel Ángel Mancera y Horacio de la Vega y esperamos conseguir el Zócalo o el Monumento a la Revolución, un espacio con mayores dimensiones para el juego del 19 de noviembre entre Raiders y Patriotas, para que lo puedan ver en pantallas gigantes los que no consigan boletos para el Estadio Azteca", detalló.

Comentó que rumbo a ese partido, ya vinieron a México representantes de Patriotas y quedaron satisfechos con el Estadio Azteca, los vestidores y la cancha.

"Tenemos que dar un mejor evento en 2017 y 2018 y si le damos continuidad a mejorar cada año. Dar máximo esfuerzo para entregar grandes eventos, para seguir más allá del 2018", finalizó Arturo Olivé.