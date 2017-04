Buffon revela que pensaba retirarse si no recibía gol del Barça

El presidente de la Juventus lo convence de continuar jugando

GUADALAJARA, JALISCO (29/ABR/2017).- Gianluigi Buffon, portero de la Juventus de Turín, reveló que tenía pensado retirarse en junio de este año si lograba evitar que el Barcelona le anotara gol en la serie de cuartos de final de Liga de Campeones en que los italianos resultaron vencedores sin recibir tanto.

El presidente del club italiano, Andrea Agnelli, convenció al legendario guardameta de continuar jugando.

"Por segunda ocasión he faltado a mi palabra de honor", explicó Buffon a Sky Sport. "Había dicho que si no recibía gol del Barcelona habría sido justo retirarme en junio. Se lo dije al presidente y él me respondió, 'A veces en la vida se dicen tonterías, no te preocupes, sigue adelante' ".

"Después de las palabras del presidente tuve que retirar mi decisión. El presidente, que tienen más experiencia que yo, me ha dado un buen consejo. Pero no recibir gol con el Barcelona ha sido una gran satisfacción porque la compartí con los muchachos de la defensa y todos los que se han partido en cuatro para que salieramos ilesos de estos dos partidos".

Buffon es considerado uno de los mejores porteros en activo. La Champions League es uno de los pocos trofeos que faltan en el palmarés del arquero campeón del mundo con Italia en el 2006.

La victoria ante el Barcelona puso a Buffon y los "bianconeri" en Semifinales de la Liga de Campeones de Europa, donde enfrentarán al Mónaco en Francia el próximo tres de mayo y después en Italia el día nueve del mismo mes.