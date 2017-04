Tras los pasos del 'Duva' y 'Pollo'

Osmar Olvera se ilusiona con emular a los medallistas olímpicos. Por ahora, es una de las cartas fuertes en la Olimpiada Nacional

GUADALAJARA, JALISCO (29/ABR/2017).- Apenas tenía ocho años cuando decidió que los clavados estarían presentes para siempre en su vida.

Al ver en la televisión como un par de jóvenes tapatíos subían al podio de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Osmar Olvera Ibarra no dudó un solo momento en seguir sus pasos.

Ahora, con 12 años de edad, el joven se ha convertido en uno de los alumnos más avanzados de la exitosa escuela de clavados del Code Jalisco. Con Germán Sánchez e Iván García como máximos ídolos, el juvenil que nació en la Ciudad de México, pero que durante toda su carrera ha representado a Jalisco, lucha por cumplir su sueño de ganar una medalla olímpica.

“No lo decidí yo, mis papás querían que hiciera deporte, intentamos en muchos, pero ninguno me gustaba. Al final me inscribieron en clavados, al principio yo lo veía como un hobby, como algo para no estar en casa, pero cuando fueron los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue cuando yo dije que quería ser clavadista. Ahora yo quiero ganar una medalla olímpica, cueste lo que cueste y para eso entreno todos los días”.

Carrera dorada

Osmar Olvera se ha convertido en uno de los atletas jaliscienses más dominantes de su disciplina en la Olimpiada Nacional al haber ganado 18 medallas en las ediciones de 2014, 2015 y 2016.

En la justa de 2014, Olvera se colgó cinco medallas de plata y una de oro. Para 2015, el representante de la Entidad azul y oro rompió récord al ganar seis preseas de primer lugar, mientras que en la Olimpiada de 2016, ganó cinco metales dorados y un bronce.

Olvera Ibarra no olvida todo lo que su familia le ha otorgado desde el momento en que pisó por primera vez una fosa de clavados. Satisfecho con todo lo que sus padres han hecho por él, Osmar comentó lo que ocurre siempre con ellos cuando están presentes en alguna de sus competencias. “Ellos siempre me ha apoyado en todo lo que hago, si voy mal en el deporte ellos hablan conmigo, me dicen que no me dé por vencido, que hable con mi entrenador y le diga si hay algo que está mal. Mi mamá se pone nerviosa en las competencias, a veces ni me ve, sólo le dice a mi papá que me grabe, se tapa los ojos y ya después ve las calificaciones”.



Adair Mata, su forjador y amigo

Aunque lo pareciera, el camino que Osmar ha recorrido para convertirse en uno de los deportistas mexicanos con mayor proyección a futuro no ha sido nada fácil, pero siempre ha contado con el apoyo del ex clavadista Adair Mata, quien es su entrenador desde que comenzó su carrera en esta disciplina.

Mata, quien es uno de los entrenadores de la escuela del Code Jalisco comandada por el profesor Iván Bautista, describe a Olvera como un atleta lleno de energía y con muchas ambiciones por sobresalir, tanto en el ámbito personal, como en el deportivo. “Es un chavo muy disciplinado, trabajador, es alguien que tiene muchas metas por cumplir. Tiene sus objetivos muy fijos y lucha día a día por ellos y lo mejor de todo es que lo hace con trabajo, con dedicación y con mucha disciplina. Osmar dará mucho de qué hablar en poco tiempo y es para mí un orgullo decir que hemos recorrido todo este camino juntos”.

LA FRASE

“Yo vi a Iván García y al ‘Duva’ ganar una medalla y desde ahí dije que le iba a ganar a los chinos, quiero ser un ganador como ellos y que me reconozcan por ser un gran atleta”.

Osmar Olvera, clavadista