Quiero verme campeón con Chivas: Carlos Salcido

Anhela levantar un trofeo de Liga, como Osvaldo Sánchez en el 2006

GUADALAJARA, JALISCO (28/0ABR/2017).- Carlos Salcido, defensa del Guadalajara, compartió su deseo por ser campeón con el Rebaño.

"Lo he visualizado, lo he soñado, me he visto", dice el ocotlense a la cadena Fox Sports. "Me ha tocado ir al Estadio a tiendas de Chivas y siempre está la foto de Osvaldo junto con el 'Bofo' levantando el trofeo . Yo quiero estar ahí, yo quiero verme ahí", dice el zaguero con un tono que delata la intensidad de sus emociones.

El jugador surgió de las fuerzas básicas del Rebaño, al que dejó en el 2006 para iniciar un periplo europeo que lo llevó a vestir los uniformes del PSV en Holanda y el Fullham en Inglaterra. En el 2011 el jalisciense volvió a México para jugar con los Tigres y en el 2014 regresó a las filas del equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

Salcido ya sabe lo que es levantar un trofeo vistiendo la rojiblanca. El pasado miércoles de abril el Rebaño se coronó campeón de Copa MX ante Morelia, con el defensa como su capitán.

"Es una probadita nada más. Yo la disfruté bastante, me sentí muy bien, muy alto. Esperemos sentirme todavía más alto", dice.

En tanto, los rojiblancos deberán concentrarse en el compromiso de mañana en el Estadio Chivas, ante los esmeraldas del León.

"Queremos quedarnos con los tres puntos", dice el jugador rojiblanco. "Pero también queremos mejorar en todos los aspectos. Queremos que el equipo regrese a ser ese mismo equipo dinámico con buen futbol que a lo mejor hemos dejado un poquito. Queremos cerrar muy bien el torneo, queremos entrar a una Liguilla bien".

"Hay que prepararlo bien y hay que hacer un buen partido", concluye.