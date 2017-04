El 'lavolpismo' ha cambiado: 'Profe' Cruz

América recibe a Atlas en un duelo en igualdad de circunstancias, con un punto de diferencia

GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2017).- Ya no es aquel futbol ofensivo, agradable, que le rindió frutos cuando dirigía a Atlas, Toluca o la Selección Mexicana, el director técnico del América, fundador del ''lavolpismo'', ha quedado en el olvido si es que alguna vez existió. Hoy en día se pueden hacer cambios si es que el momento lo requiere y más si se logran los resultados deseados. Hoy las Águilas están situadas en el sexto lugar de la clasificación general y están por sellar oficialmente su pase a la Liguilla del Clausura 2017.

Sobre este tema, el director técnico de los Zorros del Atlas, José Guadalupe Cruz, quien fuera parte del plantel del Atlante que fue campeón en la década de los 90, bajo el timón de Ricardo La Volpe, entiende que hay momentos para ser ofensivo y agradar a la tribuna, piensa que se pueden hacer ajustes en estas filosofías, pero él se limita a trabajar a pesar de que hay gente que lo vincula a la corriente ''lavolpista''.

''La realidad es que no soy nadie para decir que si traicionó o no un estilo, yo simplemente debo reconocer lo que hizo por mí, el agradecimiento porque en el pasado estuvimos con él, cada quien puede interpretar lo que quiera, tal vez hoy le esté dando resultados otro sistema, hay que adaptarse, yo creo que cuando inicias una carrera, puedes defender a capa y espada una filosofía, hoy es posible y válido hacer ajustes y cambiar las percepciones. Yo pienso que la escuela 'lavolpista' o ‘lapuentista’, están ahí porque varios técnicos hemos tenido influencia de estos personajes, que pasamos por sus filas y que hoy tenemos la posibilidad de dirigir, no me corresponde cuestionar una filosofía o una postura, sino en enfocarme en trabajar con mi equipo'', dijo el ''Profe'' Cruz este viernes.



ENTRENAN EN EL CAR

Con la intención de aclimatarse pronto y de estar más cerca de dónde se llevará a cabo el encuentro de este sábado por la noche, los Rojinegros del Atlas entrenaron este viernes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la FMF, en donde el plantel completo realizó ejercicios tácticos y recreativos.

Por su parte, el capitán Rafael Márquez y el ghanés Clifford Aboagye entrenaron en uno de los gimnasios del recinto de la Federación Mexicana de Futbol, para seguirse rehabilitando de sus respectivas lesiones, las cuales van mejorando día a día.

