'Gallito' Vázquez quiere hacerle gol a La Fiera

Al medio defensivo le gustaría estrenarse como goleador este sábado, cuando Chivas reciba al León

GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2017).- Le da emoción enfrentar a su ex equipo, el León. Dice tenerle un cariño especial a la afición, directiva y plantilla de jugadores, porque ahí pudo tocar la gloria de ser campeón en cuatro ocasiones, desde el Ascenso hasta la Liga MX y, por ese motivo, José Juan Vázquez quiere el triunfo para seguir demostrando que es un triunfador ahora con Chivas.

El “Gallito” Vázquez, quien todavía no marca un tanto con la camiseta del Guadalajara, señaló que desea mucho hacerse presente en el tanteador porque el equipo necesita de elementos que colaboren en ese sentido, ya que no están habilitados para jugar Ángel Zaldívar y Rodolfo Pizarro, compañeros que juntos llevan ocho goles. En caso de darse, no esperen euforia del nacido en Celaya, Guanajuato.

“No, si meto un gol, que sería el primero con la camiseta del Guadalajara, lo haría con mucho respeto al equipo en el cual estuve mucho tiempo, logré muchas cosas importantes. No festejaría un gol, esto por respeto al equipo y a mis ex compañeros”.

A sus 29 años, dice sentirse como un novato, con muchas ganas de seguir conquistando metas en corto plazo, como un doblete con el Guadalajara y para encarrilarse a obtenerlo, lo ideal es ganarle al León, demostrar que pese a las ausencias, el material humano en la plantilla es de mucha calidad. Por lo pronto saldrá motivado, acepta que este encuentro le mueve mucho.

“Fue mi equipo, donde logré muchas cosas y es algo que tengo bonito, un sentimiento padre. Estaremos en casa, ver a mis ex compañeros es bonito y hay que dar el mejor de los partidos para que se dé el resultado”.

“Gallito” es un jugador muy creyente, en cada declaración siempre sale la palabra Dios a relucir, dice desde pequeño ha tenido mucha fe y ve un triunfo el sábado ante el León, con el cual comenzarán a cuesta arriba para recuperar el nivel futbolístico mostrado anteriormente.

“Estaría a todo dar, hay que esperar el sábado, a ver qué decide Dios en el resultado para obviamente, estar amarrando la Liguilla de una vez por todas. Con muchos jugadores de León sigo platicando, cuando los veo los saludo con mucho cariño”.

SUS NÚMEROS

Toques de balón 696

Pases completos 550

Pases incorrectos 86

Efectividad 86.5 %

Faltas cometidas 13

Distancia recorrida total 118.6 kilómetros

Distancia recorrida por partido 9.5 kilómetros

Velocidad 6.6 kilómetros por hora

Total de partidos jugados 13

Partidos como titular 13

Minutos totales en el torneo 1,118 de 1,350 posibles