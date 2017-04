Dudas en la portería para el 'Profe' Cruz

El técnico debe escoger entre los dos guardametas que han dado buenas cuentas a Atlas

GUADALAJARA, JALISCO (27/ABR/2017).- Muchas veces, el tener dudas en conformar una alineación titular puede ser problemático e indicio de que algo anda mal, sin embargo en esta ocasión no es el caso. La portería del Atlas ha estado bien resguardada en este Clausura 2017, primero con Óscar Ustari y ahora con Miguel Fraga, dos guardametas de calidad y que han sido confiables cuando se les ha requerido.

La duda radica en que el arquero argentino está prácticamente listo para jugar, toda vez que superó ya la lesión que sufrió en el codo en la Jornada 7 ante Cruz Azul; pero por otro lado, el portero mexicano, nacido en Michoacán, ha entregado buenas cuentas y está listo si el ''Profe'' José Guadalupe Cruz requiere que siga como titular en la Liga MX.

''Me he tratado de esforzar día a día, entrenamiento a entrenamiento. Afortunadamente las cosas han ido bien y es lo que trato de hacer. Siempre me esfuerzo para que el día que se requiera pueda estar bien. Al final lo más importante son los colores y que Atlas esté en los primeros planos. Juegue quien juegue lo importante es que el equipo esté arriba y que todos jalemos hacia el mismo lugar'', dijo Miguel Fraga la mañana de este jueves.

Hoy en día, a dos fechas de que concluya la temporada regular, los Rojinegros han recibido 18 goles y está en el décimo lugar de las mejores defensivas, tomando en cuenta que el equipo que mejor defiende es Tigres, que tiene solo 11 goles en su arco.

En lo individual, Óscar Ustari, antes de lesionarse, recibió la cantidad de nueve goles; mientras que Miguel Fraga recibió también nueve goles, por lo que tanto en sudamericano, como el moreliano, tienen números prácticamente iguales.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES