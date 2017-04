Miguel Herrera decidirá en mayo si vuelve al América

El técnico dice que primero necesita entregar buenos resultados con el equipo de Xolos

GUADALAJARA, JALISCO (26/ABR/2017).- América y Miguel Herrera, juntos otra vez: sí es un plan, pero el técnico no decidirá sino hasta mayo y, mientras tanto, se concentrará en hacer una buena Liguilla con los Xolos de Tijuana.

En una entrevista que dio a un medio nacional, “El Piojo” negó que haya un preacuerdo formal con el club de Coapa para que se reintegre como entrenador de sus filas, tanto en el equipo principal como en otra de las escuadras, en caso de que Ricardo La Volpe continuara al frente.

Mientras tanto, y aunque Xolos le dio permiso de revisar ofertas, no ha habido ni charlas previas, según el ex técnico nacional: “Yo pedí que primero se le acercaran al dueño de Xolos, Jorge Hank Rhon, porque él tiene que dar la aceptación (…) acordamos hasta mayo el sentarnos a platicar. Si me voy, debo entregar buenas cuentas”.

Herrera está con los Xolos desde el torneo Apertura 2016, durante el cual fue líder a lo largo de 12 jornadas, pero fue eliminado en la primera ronda de la Liguilla; en el Clausura 2017 ha sido el líder en cinco fechas y actualmente marcha en la primera posición.