Matías Almeyda pide calma a la afición

El estratega señala que Chivas que está en los primeros lugares de la clasificación

GUADALAJARA, JALISCO (26/ABR/2017).- Los números que tiene Chivas en abril no son los que quisieran al interior del Guadalajara, ni en goles recibidos ni en triunfos, en llegadas al arco rival y desgraciadamente se ha combinado con algunas lesiones, que han dejado mermado al plantel en el aspecto futbolístico, pero el técnico Matías Almeyda, pide a la afición que siga confiando.

“A mi no me cambia el pensamiento uno o dos partidos, lo analizo desde otro lugar. Estamos igual que el resto de los equipos, a tres puntos del líder, la marcha viene siendo buena y si buscamos detalles, encontraremos en todos lados. Existe autocrítica, proponemos nuestro juego, pero también podría ser porque el rival nos superó, ante Pachuca tuvimos chance de ganarlo los dos y el otro día, fue un encuentro extraño, porque cambió el rumbo del encuentro con expulsión, una penal, el rival aprovechó”.

El entrenador habló de manera abierta de las circunstancias que le han jugado en contra al equipo en las últimas fechas, pero aseguró que no será pretexto para que ante el León, no se obtenga un resultado positivo en busca de la calificación.

“En inicio no hablo de suplentes o titulares, somos un grupo en el cual unos tienen chance de jugar más partidos, todos han jugado, hemos demostrado que se cambia y lo que más destaco es la actitud, el entendimiento de lo que pretendemos en la cancha, identidad de juego y la idea está clara. Las lesiones son parte del futbol, lamentablemente llegan al final, hay otra de esguince, una de doble fractura y una sola muscular. Es parte de tanta exigencia de partidos, de la entrega de jugadores y hay que recuperarlos para el fin”.

Recalcó el entrenador rojiblanco que hace una semana estaban disfrutando un campeonato de Copa los aficionados, pero el sábado se perdió y los comentarios que se hacen respecto al equipo le dejan sorprendido, cuando la realidad es que el equipo está entre los punteros.

“No hay pretexto; me llama, me sorprende la manera de pensar de un momento a otro, disfrutamos un título y a dos días jugamos un encuentro. El equipo está dentro de las posibilidades de perder partidos, estamos cerca del puntero, muchas veces, analizo, escucho, obviamente no recaigo en un mundo de éxito, el trabajo lo tengo claro, así como los últimos partidos fuimos superados, el de Pachuca se jugó bien, el otro día cambio el rumbo del partido con diez jugadores (ante Cruz Azul).

Chivas entrenará a la Liguilla con ausencias por lesión, bajas sensibles que pegan en el desarrollo futbolístico, pero precisó el argentino que no habrá pretexto en la instancia definitiva, van por el título sin excusa alguna.

“No somos los mejores cuando ganamos, tampoco cuando perdemos. Venimos jugando bien, el equipo en su mayor porcentaje ha jugado bien los partidos. Nadie nos saca de donde estamos trabajando y de qué queremos obtener. No habrá ningún tipo de pretexto, vamos con el mismo objetivo. La exageración no siempre es buena, siempre pido tener los pies sobre la tierra”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ