Chivas modificará su forma de juego en recta final

Matías Almeyda planteará diferente sus encuentros, debido a tantas bajas por lesión

GUADALAJARA, JALISCO (26/ABR/2017).- Debido a las bajas de algunos elementos importantes en el equipo, Isaac Brizuela, Rodolfo Pizarro, Ángel Zaldívar, Carlos Cisneros y Jair Pereira, la forma de jugar ante el León sufrirá cambios ligeros en Chivas, según lo ha señalado el técnico Matías Almeyda.

''Estoy viendo, estoy analizando, cómo enfrentamos este partido, si se podría cambiar algo. Dependiendo, si lo entrenas no, si lo trabajas sí. No vamos a jugar con un camión atrás, pero si se puede tener estrategia, hay cambios dentro de ella, ver qué manera se bloquea a un rival y no siempre de la misma manera. Dentro de los cambios podrían ser mínimos, pero si un cambio de estrategia y se puede cambiar, obviamente se entrenará y se ha entrenado''.

Menciona el pastor, que el Guadalajara está en tiempo de llegar en buen nivel futbolístico a la Liguilla, porque el torneo pasado se pensó que entraban en óptimas condiciones y al final, terminaron saliendo a las primeras de cambio, así que ahora la historia puede ser diferente.

''Nosotros si es por inercia, venimos con un título, es espectacular. Mejor que eso, nada. El último partido lo perdimos, viene un rival que viene bien, pero nosotros llegamos a la Liguilla subiendo, luego nos caímos''.

La presencia de Jorge Vergara en el entrenamiento es bien vista por la plantilla, por cuerpo técnico, ya que sienten el apoyo del dueño rojiblanco, así lo mencionó el ''Pelado''.

''Contento, estuvo mucho tiempo afuera con su trabajo, estuvo el día de la final, nos puso feliz ganar otro título. Se tocan varios temas, cuando él está acá ve el entrenamiento y es el dueño, nos da gusto que esté acá''.



Mejoran los lesionados

Carlos Cisneros ha mejorado mucho en su proceso de rehabilitación, lo cual hace pensar al técnico que podría contar con el atacante en la instancia definitiva y en el caso de Jair Pereira, ya pudo trabajar al parejo.

''Pereira arrancó con el grupo, esperemos que transcurra bien estos días, su lesión, ya después veremos si está bien para jugar. Cisneros está recuperando bien, fractura por estrés y el hueso está consolidado. Ha estado haciendo otro tipo de trabajo y soy optimista, puede ser, podría llegar''.

Respecto a Isaac Brizuela, a Ángel Zaldívar y Rodolfo Pizarro, el técnico tiene claro el tema, no estarán para jugar la Liguilla.

''Las lesiones van cumpliendo su proceso, ya camina normal, pero le llevará un tiempo, lo de Pizarro, sintió un desgarro de una lesión que tenía en Pachuca, llevará su proceso y esperamos se recupere bien. Los jugadores que están, siempre dan todo, con diferentes características''.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ