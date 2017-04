No es especial enfrentar al América: Madueña

El jugador de Atlas tuvo un paso efímero por el club emplumado en 2014-2015

GUADALAJARA, JALISCO (26/ABR/2017).- A pesar de que debutó con los Xolos de Tijuana un viernes 20 de julio del 2012 en un duelo ante Puebla, tuvo un paso efímero con las Águilas del América en 2014 y 2015, sin embargo José Madueña no considera que el conjunto de Coapa sea el más grande, además de que no cree que sea especial para él enfrentar a los azulcremas.

''La verdad no sé si es el más grande, simplemente me enfoco en jugar, en tratar de hacer lo mejor que pueda, esté donde esté. No tiene nada de especial enfrentar al América'', comentó Madueña.

Por otro lado, el ser considerado uno de los mejores laterales del futbol mexicano, no le quita el sueño a José Antonio Madueña, quien se habla de que ya merece una oportunidad en la Selección Mexicana de futbol y una convocatoria por parte de Juan Carlos Osorio, sin embargo en lo que llega dicha oportunidad, el jugador del Atlas no pierde el sueño y ahora sólo se dedica a trabajar para conseguir que su equipo logre la clasificación a la Liguilla.

''No sé si merezco, yo trato de hacer mi trabajo en Atlas, de mostrarme cada fin de semana, la decisión es de más personas, yo trabajo y que luego ellos tomen sus decisiones'', dijo el ex jugador de Tijuana.

Actualmente, José Antonio tiene 15 partidos jugados en este torneo, es decir, prácticamente todos los encuentros los ha arrancado como titular, suma mil 334 minutos y ha anotado un gol, lo hizo ante su ex equipo Tijuana y ha recibido cuatro cartones amarillos.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES