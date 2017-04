Pachuca y Tigres, por el boleto al Mundial de Clubes

Los equipos mexicanos definirán este miércoles al nuevo campeón de la Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO (25/ABR/2017).- Pachuca y Tigres definirán este miércoles al campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf 2016-2017, en la final de vuelta, y de paso al ganador del boleto al Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos de diciembre.

En el duelo de ida, los equipos empataron 1-1 y el Pachuca, con la ventaja de haber marcado como visitante, buscará cerrar la serie en casa.

Pachuca y Tigres levantarán el título si ganan por cualquier marcador y un empate a un tanto en la vuelta será el único resultado que mandará el partido a tiempo extra y, de persistir la igualada, a los penaltis.

El uruguayo Diego Alonso, entrenador del Pachuca, privilegió la final de la Concachampions al descansar a siete de sus titulares habituales en la derrota por 1-0 ante el Atlas, el sábado en la decimoquinta jornada del Clausura 2017.

"El juego del miércoles es uno y en Liga tenemos dos oportunidades más (...) ganar la Concacaf debe ser uno de los mayores premios y poder jugar con la elite del mundo debe ser maravilloso", dijo Alonso en declaraciones tras el partido ante el Atlas.

Mientras que el brasileño Ricardo Ferreti enfrentó con sus mejores hombres al Monterrey, en el Clásico Norteño, pero también perdió por 1-0 y ahora tendrá que arriesgar en busca de un gol como visitante que lo meta en la serie.

"Iremos por un gol y no recibir, es nuestra mentalidad (...) espero un Pachuca ordenado, ellos defienden bien y saben atacar pero no me preocupa cómo va a salir el rival, me preocupa hacer las cosas mejor que ellos", dijo Ferreti este lunes en conferencia .

Tigres está por segunda ocasión consecutiva en la final, perdió la edición anterior ante América, y busca su primer título de la Concacaf, mientras que Pachuca va por su quinto ya que fue campeón en las campañas 2002, 2007, 2008 y 2009-2010.

En la clasificación mexicana, Pachuca ocupa el octavo puesto con 20 puntos y el Tigres es noveno con 19 y ambos aspiran a clasificar a la liguilla por el título y con seis puntos por disputar buscarán asegurar su lugar en las dos últimas jornadas.

La final vuelta de la Concachampions, además del título, le reportará al campeón su boleto para el torneo de clubes que reunirá a siete campeones de seis confederaciones además del campeón local como organizador.

Alineaciones probables:

- Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Advíncula, Hugo Ayala, Juninho, Jorge Torres Nilo; Jesús Dueñas, Luis Rodríguez Javier Aquino; Ismael Sosa, Eduardo Vargas y André Pierre Gignac. Entrenador: Ricardo Ferretti.

- Pachuca: Alfonso Blanco; Omar González, Óscar Murillo, Raúl López, Emmanuel García; Víctor Guzmán, Jorge Hernández, Erick Gutiérrez, Jonathan Urretaviscaya; Franco Jara, Hirving Lozano. Entrenador. Diego Alonso.

- Estadio: Hidalgo de Pachuca.

- Hora: 21:00 horas locales.