Chivas y Atlas tienen medio boleto

Todo apunta a que ambos equipos estarán en la Fiesta Grande, pues de ellos depende asegurar el pase

GUADALAJARA, JALISCO (25/ABR/2017).- El Clausura 2017 ha puesto la mesa, los invitados poco a poco han llegado y sólo faltan dos compromisos para que la máxima fiesta del futbol mexicano se lleve a cabo. Entre los posibles invitados están los dos equipos tapatíos que a lo largo de este torneo han vivido realidades distintas, pero hoy tienen la Liguilla a unos pasos de distancia.

Hasta la fecha, Chivas y Atlas se encuentran muy cerca de asegurar su boleto al grupo de los ocho mejores equipos del balompié nacional e incluso el sumar puntos en la Fecha 16 los podría dar el añorado pase, ya que la Perla Tapatía no ha visto a sus dos equipos juntos en una Liguilla desde hace dos años, cuando rojinegros y rojiblancos se vieron las caras en el Clausura 2015.

Desde ese entonces, el Guadalajara ha logrado avanzar a instancias definitivas en dos ocasiones, mientras que los Zorros no han podido regresar a la disputa por el título, aunque todo podría cambiar para este certamen.

CHIVAS

Por la tercera consecutiva

Bajo las órdenes de Matías Almeyda, el Guadalajara buscará su tercera Liguilla consecutiva. El Rebaño Sagrado se ubica en la cuarta posición de la tabla general con 25 unidades en 15 partidos.

Los rojiblancos han conseguido el triunfo en siete ocasiones, mientras que han sumado cuatro empates e igual número de derrotas. De las siete victorias que las Chivas han conseguido, cinco han sido en casa, por lo que actualmente se ubican como el segundo mejor equipo en calidad de local del torneo.

El Guadalajara se ha convertido en uno de los equipos protagonistas del Clausura 2017 por su estilo de juego definido, además de ser el actual campeón de la Copa MX, pero en este cierre de torneo han presentado demasiadas complicaciones.

Al igual que su vecino el Atlas, los rojiblancos también han sufrido a causa de las lesiones. Isaac Brizuela, Jair Pereira, Oswaldo Alanís, Rodolfo Pizarro y Ángel Zaldívar han sido algunos de los elementos que han tenido que abandonar su labor con el equipo.

Por si esto fuera poco, el conjunto 11 veces campeón del futbol mexicano solamente ha podido ganar uno de sus últimos cinco encuentros, situación que los ha llevado a perder el liderato de la tabla general. De sus últimos cinco partidos, los rojiblancos han ganado uno, empatado dos y perdido también en dos ocasiones.

En el Clausura 2017, Chivas se ha posicionado como la sexta mejor ofensiva con una marca de 20 goles anotados, aunque en la tabla de mejores defensivas se ubica en el puesto número ocho con 18 anotaciones permitidas.

ATLAS

Con sufrimiento incluido

El Atlas está cada vez más cerca de regresar a la Liguilla luego de tres torneos en los que ni cerca ha estado de conseguirlo.

Actualmente, los dirigidos del “Profe” Cruz se ubican en la séptima posición de la tabla general, con 23 puntos conseguidos hasta la jornada 15.

El conjunto rojinegro ha logrado la victoria en seis ocasiones, mientras que ha igualado en cinco y ha sido derrotado en cuatro oportunidades.

Actualmente, los Zorros están ubicados como la tercera mejor ofensiva del campeonato al sumar un total de 22 goles, aunque en la clasificación de las defensivas han batallado, ya que ocupan el puesto 10 con 18 anotaciones permitidas.

El primer campeón jalisciense ha logrado la mayoría de sus puntos en calidad de local, ya que en el Clausura 2017 sólo ha caído en una ocasión en la cancha del Jalisco, mientras que ha salido con la mano en alto en cuatro ocasiones.

Aunque no ha sido nada fácil, los rojinegros han logrado sobreponerse a lesiones en jugadores que ocupaban puestos clave en el armado del equipo, como es el caso del guardameta Óscar Ustari, el defensa y capitán Rafael Márquez y el mediocampista Clifford Aboagye.

Por si esto fuera poco, hasta antes de la victoria contra el Pachuca en la última jornada, el equipo del “Profe” no había podido triunfar en casa en sus últimos tres encuentros disputados.

En el tema del goleo individual, el delantero de los Zorros, Matías Alustiza, cuenta con la posibilidad de pelear por el título de máximo artillero al ubicarse en la cuarta posición con siete tantos.

LOS ESCENARIOS

• Si ganan los dos partidos que quedan

Atlas: Puede quedar entre los tres primeros del campeonato.

Chivas: Puede ser líder o sublíder del torneo.

• Si consiguen cuatro puntos

Atlas: Puede quedar entre los cuatro primeros si Toluca y Chivas ya no ganan y Santos y América no sacan más de cuatro puntos.

Chivas: Puede ser líder si Tijuana y Monterrey ya no consiguen puntos. Puede ser tercero si Toluca no saca más de tres unidades en el cierre.

• Si consiguen tres puntos

Atlas: No aspiraría más allá del cuarto lugar.

Chivas: Su máxima colocación podría ser segundo general, poco probable.

• Si empatan los dos que quedan

Atlas: Difícilmente pasaría del séptimo lugar; podría quedar fuera si Pachuca, León y Tigres ganan los dos que les quedan.

Chivas: Hacia arriba no pasaría del tercer lugar general; hacia abajo, podría quedar sexto.

• Si consiguen un punto

Atlas: Podría quedar séptimo u octavo, pero también podría quedar fuera si León o Tigres ganan sus dos partidos.

Chivas: Califica, pero podría quedar octavo o séptimo.

• Si pierden los dos partidos que quedan

Atlas: Podría quedar fuera si dos de entre Veracruz, Morelia, Pumas, León y Tigres ganan los dos partidos que restan.

Chivas: Podría quedar fuera si León y Tigres ganan los dos que les restan.

LO QUE FALTA PARA CHIVAS

Jornada Rival 16 Recibe a León 17 Visita a Necaxa Últimos cinco encuentros de Chivas Jornada 15 Cruz Azul 2-1 Chivas Jornada 14 Pachuca 0-0 Chivas Jornada 10 Tigres 3-0 Chivas Jornada 13 Chivas 3-2 Puebla Jornada 12 Morelia 0-0 Chivas

LO QUE FALTA PARA ATLAS