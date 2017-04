Oswaldo Alanís tiene sentimientos encontrados

El jugador anota gol ante Cruz Azul, pero Chivas pierde en juego de visita

GUADALAJARA, JALISCO (24/ABR/2017).- La felicidad no es completa para Oswaldo Alanís, quien metió gol ante el Cruz Azul pero no le alcanzó a su equipo para lograr el empate y Chivas cayó por cuarta vez en el campeonato Clausura 2017. Fallas hubo varias, hay mucha crítica sobre el accionar, se analizan los encuentros y está de acuerdo el central que en el cierre deben mejorar mucho para lograr el pase a la Liguilla.



"Estamos enfocados en lo que tenemos que mejorar, en lo que se consiguió en Copa, el envión anímico que nos dio eso, vamos a cerrar bien, el equipo está entregándose al máximo, con un hombre menos corrimos, preocupamos al rival, tuvimos llegada que cuando tienes uno menos es difícil y Chivas está peleando".



Un empate le hubiera dejado un buen sabor de boca a Alanís, lamentó que no le hayan dado una satisfacción a la afición, que abarrotó el estadio Azul y espera en la Liguilla, darle a sus aficionados lo que les corresponde.



"Se le agradece a la gente, uno como jugador quisieras que todos los estadios fueran así, sabemos lo que es Chivas, lo que representa, lo que mueve en todo el país y el reflejo estuvo aquí en el Estadio Azul, ojalá que los sigan haciendo porque eso nos va ayudar mucho para seguir sumando".



El lunes de descanso lo aprovecha Alanís para hacer un repaso de los buenos y malos momentos que han vivido en el campeonato, porque viene lo mejor, el cierre y buscarán llegar en las mejores condiciones futbolísticas.



"Siempre es satisfactorio meter un gol y da alegría, pero no cuando se pierde, ahora tenemos que pensar en lo que viene, se hicieron cosas buenas, pero es difícil cuando se tiene un hombre menos y más en una cancha como esta contra un rival que viene jugando bien, tendremos una semana larga para alistarnos y cerrar el torneo muy bien".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ