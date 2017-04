Muere en un accidente el ciclista Michele Scarponi

Es atropellado por una camioneta cuando entrenaba en su bicicleta; tenía 37 años

ROMA, ITALIA (22/ABR/2017).- Michele Scarponi, campeón del Giro de Italia en 2011, murió el sábado tras ser atropellado por una camioneta cuando entrenaba en su bicicleta. Tenía 37 años.

Scarponi entrenaba cerca de su casa en Filottrano, en las inmediaciones de Ancona, cuando fue impactado por una camioneta en un cruce, informó su equipo Astana.

El ciclista murió al momento del impacto, según los primeros reportes. Deja una esposa y dos hijos gemelos.

El equipo Astaná calificó la noticia en un comunicado como "una tragedia demasiado grande para describirla".

"Dejamos a un gran campeón y un hombre especial, siempre sonriente en cualquier situación, era un auténtico hito y un punto de referencia para cualquiera en el Astana Pro Team", añadió el equipo.

Scarponi recibió el trofeo del Giro de 2011 después de que Alberto Contador fuera despojado del título por dopaje.

Había sido nombrado líder de su equipo para la próxima edición de la vuelta italiana, que comienza en menos de dos semanas, tras la retirada de Fabio Aru por una lesión de rodilla.

"Una tragedia infinita. Sobran las palabras. Descansa en paz, mi amigo", tuiteó Aru.

Su ex compañero Vincenzo Nibali escribió: "¡No sé, no puedo asimilarlo! No tengo palabras, mi amigo...".

Scarponi había regresado a casa tras terminar cuarto en el Tour de los Alpes el viernes en Trento. El lunes ganó la primera etapa.

El italiano publicó una foto el viernes por la noche en su cuenta de Twitter, en la que aparece con sus hijos trepados en su espalda y el mensaje: "Se me ocurrió que al menos por un día traería a casa dos camisetas de líder".

Scarponi era uno de los corredores más apreciados del circuito por su sentido del humor y su carácter alegre. También encaró sus propios problemas de dopaje, ya que fue suspendido por 18 meses en julio de 2007 a raíz de su vínculo con la investigación Operación Puerto, y a fines de 2012 cumplió con una sanción de tres meses por trabajar con el médico vetado Michele Ferrari.

"Ayer estaba compitiendo. Se me acercó. Michele sonreía, como siempre", escribió en Twitter el entrenador del equipo Italia, Davide Cassani. "Estaba contento por la victoria (del lunes). Hablaba del Giro. Y ahora estoy aquí llorando por él. Oh, Dios mío".

La federación de fútbol de Italia anunció que habrá un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana como homenaje a Scarponi.

El oriundo de Jesi, en el centro de Italia, era hincha del Inter y tenía planes de acudir al partido de los nerazzurri el sábado en la cancha de la Fiorentina.

Inter fue uno de varios equipos que tuitearon mensajes de condolencias.

"Nuestras condolencias y abrazos a tus seres queridos, en un día muy triste para el deporte. Tu Inter se dice adiós con cariño", escribió el club.