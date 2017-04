Miguel Jiménez responde a la confianza

Después de regresar a Chivas tras su paso por la división de Ascenso, el 'Guacho' trabajó arduamente para ganarse un lugar y hoy está convertido en el héroe del Rebaño

GUADALAJARA, JALISCO (21/ABR/2017).- Matías Almeyda sabe valorar a los jugadores de Fuerzas Básicas de Chivas, y para muestra están varios elementos que la afición pedía que se fueran del equipo y ahora gozan de un buen momento, como Jesús Sánchez y Carlos Fierro. Además ha llevado poco a poco a Eduardo López, entre otros, pero hay un elemento del cual se sabía poco de su andar y gracias al pastor pudo tener su noche esperada: Miguel Jiménez.

El “Guacho”, como se le conoce, llegó a la institución rojiblanca cuando iba a cumplir 14 años, ha llevado todo el proceso de Fuerzas Básicas, ha sido campeón con la Sub-20 y la llegada del “Pelado” al timón rojiblanco cambió radicalmente su vida profesional.

Antes que llegara Almeyda a Chivas el “Guacho” estaba en inferiores, luego pasó a Tepic, donde el primer campeonato no vio actividad en la división de Ascenso, solamente jugó la Copa MX. Asumió el “Pelado” la dirección técnica del Rebaño y cuando se dio el primer torneo completo para el argentino al mando de Chivas, ya había estudiado a Jiménez, a quien pidió a la directiva lo regresaran al equipo.

“Guacho” ya había jugado de titular en el Ascensdo con Tepic, así que volvió a Chivas para convertirse en el tercer arquero, luego en el segundo tras la partida de Antonio Rodríguez.

Antes ya equipos de la división de Ascenso lo habían pedido, como Lobos BUAP y Leones Negros, pero Chivas no lo prestó.

Su rectitud, humildad, entrega al trabajo, perseverancia, paciencia, actitud, obediencia a las determinaciones de la directiva entendiendo que era lo mejor para su carrera, son algunas de las cualidades que lo caracterizan, porque cualquier otro hubiera preferido jugar en el Ascenso de titular, a seguir jugando en la Sub-20 de Chivas. Más cuando ya se tienen 27 años.

El arquero ha llevado la mayor parte de su proceso de formación con el especialista Luis Valls, quien lo conoce a la perfección y está feliz por la actuación de su pupilo ante el Morelia, en la Final de la Copa MX frente al Morelia, en la cual aseguró el “Guacho”, no es el héroe por la obtención del título.

“La mitad mío, no. (el título) es de todo el equipo, de toda la afición que se lo merece. No pudimos anotar gol en los 90 minutos, me tocó atajar tres penales, lo cual no me había sucedido antes, además en una Final, pero esto es de todos”.

El rojiblanco es el primer arquero en la historia del Rebaño en detener tres penales en una serie definitiva, en partido oficial, lo cual dice el “Guacho” es gracias al trabajo realizado, a saber esperar su turno para recibir la oportunidad y dijo haber tenido suerte, porque había atajado penales, pero no tres en una misma tanda. “Antes había parado dos penales, pero esto es gracias al trabajo, me gusta quedarme siempre a dar más. La perseverancia es algo fundamental en mí, trabajé duro muchos años, es algo lindo que siempre quise, salir campeón con Chivas aquí. Es una recompensa que siempre soñé,”.

EL DATO

No fue casualidad

El cuerpo técnico de Chivas le dio una lista de posibles tiradores al “Guacho” Jiménez para que estudiara cómo tiraban los penales. La gente de Almeyda colaboró con datos puntuales, que ayudaron al arquero rojiblanco a detener tres penales de cuatro tirados por el Morelia el miércoles por la noche en la Final de la Copa MX.

Trabajo ligero

Un día después de obtenido el título de la Copa MX, el Guadalajara regresó a la actividad en el estadio rojiblanco, donde entraron alrededor de 200 personas, en su mayoría niños que participan en el torneo de escuelas filiales de Chivas.

El ambiente fue relajado, antes de comenzar con la actividad el técnico sostuvo una reunión con sus jugadores a un costado de la cancha, donde también tomaron la palabra el lateral derecho Jesús Sánchez y el capitán, Carlos Salcido.

El trabajo consistió en trote, tenis-balón y una cascarita, en la cual participó todo el cuerpo técnico. Los lesionados estuvieron trabajando por separado y el único que se quedó en cancha trotando fue Jair Pereira.

Al final del trabajo se dieron autógrafos, fotos y todo lo celebraron los niños que asistieron, acompañados de personas mayores.

Acaba el torneo para Pizarro y Zaldívar

Ayer se confirmó un esguince de segundo grado en el tobillo derecho para Ángel Zaldívar, por lo que estará fuera cuatro semanas, al igual que Rodolfo Pizarro, quien tiene lesión muscular de segundo grado en el muslo derecho, es decir, se resintió de lo mismo que lo tenía fuera de actividad hasta antes de la Final de la Copa MX.

Ambos jugadores se perderán lo que resta del torneo regular, y podrían regresar para la Liguilla.

El médico de cancha, Alberto Robles, señaló que en ambos casos comenzarán su rehabilitación a la brevedad, pero al ser molestias complicadas, lo mejor es esperar el tiempo prudente y ver cómo van reaccionando.

“(Ángel Zaldívar) ayer mismo se descartó una fractura. Una resonancia magnética arrojó un diagnóstico de un esguince de segundo grado y lesión parcial del ligamento deltoideo con bastante edema que lo dejará fuera de la actividad durante cuatro semanas. (Pizarro) un ultrasonido confirmó una lesión muscular de segundo grado que también lo dejará fuera de circulación por espacio de cuatro semanas”.