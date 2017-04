Sólo pedí que me dejaran trabajar: Almeyda

El técnico ve difícil alcanzar lo hecho por el Ingeniero De la Torre con el campeonísimo, pero no deja de soñar en grande

GUADALAJARA, JALISCO (20/ABR/2017).- Su llegada no fue de la mejor forma, así lo reconoce, pero las circunstancias así se dieron y aceptó el reto de sacar a Chivas del tobogán en el cual se encontraba, con problemas de cociente, con un estilo no definido de juego y en cuanto tomó el control de la dirección técnica, aguantó críticas, apegándose Matías Almeyda, a que el tiempo con buen trabajo, pone a cada quien en su lugar.

"Venimos pasando de una Semana Santa, donde al ser superior fue criticado, lo mataron, lo dejaron como un mentiroso, lo basurearon, imaginen sino lo pueden hacer conmigo. No soy un rencoroso, de inicio, acepté la crítica porque la forma en la cual llegué no bien, lo aclaré con alguno de los medios. Yo solamente pedí que me dejaran trabajar, que me criticaran y analizaran. Eso pasó hace rato, ante todo soy un agradecido con México, porque me da la posibilidad de que viva con mi familia, hacer lo que más me gusta gracias a Vergara porque él me da trabajo, a los jugadores porque son grandes intérpretes de lo que buscamos. Me conocían de jugador algunos, no me tenían en la lista".

El panorama no es halagador para Chivas, porque tienen un problema difícil de contrarrestar, el grupo está cansado y lucharán hasta el final para conseguir la siguiente meta, calificar a la Liguilla, pero ahora el cuerpo técnico tendrá un trabajo importante, recuperar a sus fatigados y lesionados.

"Siempre las lesiones nos dejan un poco pensando, porque no tengo una plantilla amplia, tengo un grupo reducido con muchos jóvenes, vienen haciendo un desgaste grande, entonces es normal que vengan las lesiones. Agradecimiento a ellos, porque hay jugadores que están tocados y siguen, quieren jugar, pero este grupo tiene una unión bastante particular. Me da felicidad por ellos. Espero que Ángel (Zaldívar) se recupere pronto".

Chivas todavía no da un parte médico de la lesión de Ángel Zaldívar, pero se sabe que el tobillo izquierdo tiene un esguince de segundo grado, lo cual lo dejaría fuera algunas semanas, vitales en busca de amarrar la Liguilla.

"Uno de los objetivos era llegar a la final, ganarla luego. El torneo pasado hicimos lo mismo, pero no ganamos y eso no cambió nada, son dos cosas diferentes. Tenemos que seguir como venimos, andamos bien, pero lo importante es recuperar la parte física por tantos partidos que hemos tenido. Se ganó el título y es importante para el jugador, nosotros y afición".

Almeyda rescató la humildad de su equipo para afrontar la final, porque la tomaron con total seriedad, lo cual habla de objetivos concretos, de un convencimiento a la unión del equipo, de pelear por metas en común.

"Este título es demasiado especial, porque te lleva a jugar otra final de SuperCopa, que si bien no te lleva a otro campeonato, es un título. Antiguamente se jugaba, guardando la distancia, la Intercontinental, daba un título. Quienes jugamos al futbol, sabemos que estando de por medio un título, se quiere ganar. Tiene un valor enorme la mentalidad de Chivas, no les da lo mismo, sale a ganarlo y con humildad, por eso lo valoro mucho".

Es cierto que hay un premio en dinero para el campeón de la Copa MX, dos millones 100 mil pesos, pero no da un pase a un torneo como la Libertadores, lo cual a muchos pudiera no darles el ánimo para luchar como se debe, lo cual no sucedió con Chivas y eso le llena a Almeyda.

"Los demás no la ganaron, nosotros sí. Le doy este valor, le agradezco a los jugadores el empeño, el valor. La disfruto mucho porque podría haber sido esta final como amateur, por amor al futbol, eso le agradezco a los jugadores, que amen lo que hacen, ahí está el resultado".

Lleva Almeyda dos títulos de Copa ganados, una SuperCopa, lo cual dice Almeyda le da para soñar a lo grande.

"Muy difícil lograr lo que logró la familia De la Torre. Ha marcado la historia del futbol mexicano y de Chivas, solamente deseo quedar cerca, pero para eso hay que trabajar mucho, nosotros lo hacemos con mucha humildad, hacemos lo que amamos. Estamos en un club que amamos, que nos sentimos identificados y eso es suficiente. Dios quiera, ojalá, pero vamos viviendo partido por partido, campeonato por campeonato".

