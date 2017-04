'Macue' Robles espera mayor contundencia de Atlas

Dice que ha sido uno de los factores que han impedido tener seguro el pase a Liguilla

GUADALAJARA, JALISCO (20/ABR/2017).- La falta de triunfos como local ha mantenido al Atlas con un futuro incierto en su pelea por llegar a instancias definitivas y para el mediocampista de los Zorros, Luis ''Macue'' Robles, la poca contundencia ha sido uno de los factores que han impedido que los rojinegros tengan el boleto para la Liguilla del Clausura 2017 en sus manos, por lo que deberán mejorar en este aspecto para los tres encuentros restantes de la fase regular.

''Hay que ser contundentes, ya lo platicamos, quien esté en mejor posición debe estar preparado para hacer el gol y aprovechar la oportunidad. Hay que tener mejor funcionamiento, no caer en lapsos de imprecisión y tener contundencia, esa es la clave para seguir avanzando. Estamos enfocados en no dejar ir más puntos, sobre todo porque los partidos pasados tuvimos jugadas claves para concretar el triunfo y no lo hicimos, pero nos enfocamos en ganar, tenemos una nueva posibilidad de seguir sumando''.

Pese a que el Pachuca, próximo rival de los rojinegros en la cancha del Jalisco, no ha podido ganar en sus últimos cinco encuentros, Robles agregó que son un equipo peligroso por la calidad de sus delanteros.

''Yo creo que no, están muy bien preparados, la mayoría son jóvenes, su plantel es amplio y tienen bastantes variantes. Lo más peligroso que tiene Pachuca es su ofensiva, adelante tienen al 'Chucky' Lozano, a Jara, a Urretaviscaya, que son jugadores bastante rápidos y tienen bastante movilidad, eso los hace más peligrosos todavía''.

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO