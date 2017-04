No calificar sería un fracaso: Brayan Garnica

El mediocampista está consciente de lo que Atlas jugará en sus últimos partidos

GUADALAJARA, JALISCO (20/ABR/2017).- Aunque es uno de los elementos más jóvenes del conjunto rojinegro, el mediocampista del Atlas, Brayan Garnica, está consciente de lo que su equipo se jugará en los últimos encuentros del Clausura 2017, por lo que aseguró que podría considerarse como un fracaso el hecho de que los Zorros no logren avanzar a la Liguilla.

Garnica, quien ha sido titular en 11 de los 14 juegos que los tapatíos han disputado en el actual certamen, señaló que desde el inicio de la temporada se planteó el objetivo de clasificar a instancias definitivas, por lo que deberán aprovechar la oportunidad de estar entre los ocho mejores equipos.

''Sí, por ahí va, nosotros trabajamos para eso, para calificar y hacer un buen torneo. Lo venimos diciendo desde el comienzo del torneo, que nuestro principal objetivo era calificar, entonces si podemos considerarlo como un fracaso para todos nosotros, pero estamos enfocados en el éxito, queremos la clasificación''.

El joven canterano del Atlas comentó que se siente ilusionado por jugar la primera Liguilla de su carrera con los rojinegros, ya que desde su debut en septiembre del 2015 no ha tenido la oportunidad de llegar a la disputa por el título.

''Es un sueño que siempre he tenido, que califiquemos y me toque jugar mi primera Liguilla, es algo que he venido pensando desde que debuté. En caso de llegar, me emocionaría mucho, porque es algo que siempre he anhelado, tener la oportunidad de pelear por el título con Atlas''.



Advierte peligrosidad del ''Chucky''

Sobre los Tuzos del Pachuca, próximo rival de los rojinegros, Garnica hizo hincapié en un elemento al que consideró como el más peligroso del equipo hidalguense. El joven nacido en el Estado de México agregó que deberán tener mucho cuidado con Hirving ''Chucky'' Lozano, quien actualmente es uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Liga MX.

''Es un jugador bastante bueno, tiene muchas cualidades y hay mucha expectativa de que pueda hacer grandes cosas, sabemos que hay que marcarlo bien, no hay que darle ningún espacio. Es joven, con mucho talento, pero también sabemos que podemos revertirlo, si lo anulamos tenemos más posibilidades de quedarnos con la victoria''.

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO