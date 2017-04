'Chávez Jr. ha llegado donde está gracias a su nombre': 'Canelo' Álvarez

El tapatío no se cansa de cuestionar la calidad boxística de su rival

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2017).- Saúl "Canelo" Álvarez no quita el dedo del renglón. El tapatío no se cansa de cuestionar la calidad boxística de Julio César Chávez Junior y no pudo evitar hacerlo también hoy durante un entrenamiento abierto a los medios de comunicación en San Diego, California.

"Chávez Jr. ha llegado donde está gracias a su nombre", dice Álvarez acerca del hijo de la leyenda, Julio César Chávez. "Le falta la disciplina para ser el mejor. Ha tenido muchas altas y bajas en su carrera. Espero que corrija el rumbo y que tengamos al mejor Julio César Chávez Jr. en el ring el 6 de mayo. Eso hará que la pelea tenga más acción en el ring. No quiero excusas".

Los púgiles aztecas se enfrentarán en Las Vegas un día después del 5 de mayo, una fecha que en Estados Unidos se asocia con la cultura mexicana.

"Nos hemos preparado muy bien para esta pelea", dice "Canelo". "Me siento rápido y fuerte, y no tener que bajar tanto de peso me beneficiará la noche de la pelea".

Óscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions, la empresa que organiza la pelea, también dio su opinón acerca del choque entre los dos mexicanos.

"Chávez padre tuvo su momento como yo", dijo de la Hoya. "El 6 de mayo puede ser el momento de Chávez Jr., pero tiene que salir y probarlo en el ring. Creo de verdad que Chávez estará en gran forma, la mejor forma de su vida y el 6 de mayo tendremos una gran pelea".

"Estoy emocionado porque nunca he visto una pelea monótona o aburrida entre dos peleadores mexicanos. Será una gran pelea y eso es exactamente lo que este deporte necesita", dice de la Hoya.