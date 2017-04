Carlos Vela sólo piensa en las competencias europeas

El mexicano dice ''no tener tiempo'' para pensar en el fin de contrato con la Real Sociedad

SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA (19/ABR/2017).- El delantero de la Real Sociedad Carlos Vela ha asegurado hoy que no ha tenido tiempo para pensar lo que hará cuando concluya su contrato con el club guipuzcoano dentro de un año, y que "lo único" que tiene ahora en su cabeza es "jugar en Europa" con los blanquiazules la próxima temporada.

"Eso sería algo muy bonito para mí. La vez que tuvimos la oportunidad de jugar en Europa lo disfrutamos mucho y me gustaría repetir porque el equipo se lo merece ", ha destacado el futbolista mexicano al término del entrenamiento de hoy, preparatorio del partido del domingo ante el Deportivo en Anoeta.

Vela ha insistido en que "lo primordial es entrar en Europa y si se evitan las previas, mejor", aunque ha advertido de que para ello la Real debe vencer en casa "sí o sí".

"El objetivo es quedar lo más arriba posible. Ya de primeras uno lucha por llegar lo más arriba en la tabla. Obviamente, nos encantaría quedar quintos, pero sabemos que es complicado, sabemos que hay muchos equipos buscando el mismo puesto", ha señalado.

Vela considera como algo normal los malos resultados del mes de marzo y primeros de abril, que congelaron las expectativas de luchar por entrar en Liga de Campeones y relegaron al equipo a pelear básicamente por la sexta posición con el Athletic y el Eibar como principales rivales.

"Desde dentro sabíamos que en algún momento pasaríamos un bache, les ocurre a todos los equipos a lo largo de la temporada", ha comentado el atacante realista, que ha recalcado que la plantilla "sigue confiando en sus posibilidades de conseguir algo bonito".

Vela ha situado la ilusión de la presente temporada casi a la altura de la alcanzada en la campaña 2012-2013, cuando la Real se clasificó para disputar la Liga de Campeones.

Ha dicho que, desde entonces, no había vivido un final de temporada "tan ilusionante, tanto a nivel colectivo como personal".



"Hay momentos peores físicamente o anímicamente porque no se puede mantener un nivel tan alto. Creo que el balance del año es positivo, un año bueno, no el mejor de mi vida, pero después del pasado entrar en esta dinámica ha sido bueno y espero que el próximo sea mejor todavía", ha concluido Vela.