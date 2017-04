Emoción a flor de piel

Matías Almeyda afirma que llegar a una Final no es motivo de presión, sino que se trata de un privilegio que regala el futbol

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2017).- Sabe que hace casi 20 años Chivas no disfrutaba una Final que definiera al campeón en su casa. Es la primera de ese tipo que tendrá el nuevo inmueble rojiblanco, y el técnico del Guadalajara, Matías Almeyda consideró que ya le tocaba a la institución un momento como el que vivirán esta noche ante el Morelia, equipo por el cual mostró respeto, pero reiteró, ante la presencia de su contraparte Roberto Hernández, que en Chivas se quedarán con la Copa MX.

“Sería una felicidad compartida, porque hemos tenido oportunidad de ganar dos títulos pero han sido fuera, hemos perdido la última Copa afuera, también. Siempre tener la oportunidad de jugar una Final, de local, se disfruta mucho. Ojalá tengamos la oportunidad de obtenerla”.

Almeyda manifestó que jugar una Final no le debe quitar el sueño a nadie, ya que quien está en esta instancia es un privilegiado por el futbol, y en su caso particular saldrá a divertirse, tal como espera que salgan sus jugadores.

“Hago lo que me gusta, estoy en una institución como es Chivas y como quiera que sea es un partido de futbol, es una Final, así que trato de estar tranquilo, de disfrutarlo porque hay personas que jamás tienen la oportunidad de jugar una Final, como jugador ni como técnico”.

El estratega rojiblanco dijo que el primer objetivo del semestre está cumplido, llegar a la Final de Copa MX, pero todavía falta ponerle la cereza al pastel, obteniendo el título.

El Rebaño es cauto

El de Morelia no es un equipo menospreciado por Chivas, de hecho, al interior del cuadro rojiblanco no se hacen favoritos para ganar la Final, porque eso puede crear una exceso de confianza que perjudicaría al equipo y prefieren verlo como lo que es, una Final en la cual no hay ventaja para nadie, aseguró Alan Pulido.

“No hay favoritos, yo siempre lo he dicho, en las finales no hay favoritismos, porque se juegan con gran intensidad, el otro equipo también cuenta, pero ahora tenemos una gran oportunidad de salir campeones, pero eso ya está en nosotros. No podemos salir relajados ni pensar en la circunstancia que está atravesando Morelia”.

Acerca del rival, el “Peluchín” reconoció la calidad de los jugadores que tiene Morelia, como Juan Pablo Rodríguez, Carlos Adrián Morales, el portero Carlos Sebastián Sosa o Miguel Sansores, por nombrar algunos, además recordó los dos duelos que han tenido ante ellos en los últimos días, tanto de carácter amistoso como oficial.

“Morelia es un gran rival, que tiene jugadores experimentados, que han jugado finales y no nos podemos relajar, hemos jugado dos partidos con ellos, un amistoso que nos ganaron y el de Liga que empatamos, donde tuvieron sus oportunidades al igual que nosotros. Saldrán a tope, pero tenemos que salir mentalizados para poder ganar el partido”.

LAS FRASES

“A todos los campeonatos que juego les doy el mismo valor, porque se hace un gran esfuerzo. Detrás de todo esto hay mucho sacrificio”.

Matías Almeyda, técnico del Guadalajara.

“(La Final) es para disfrutarla, somos tocados por el hecho de estar acá, de darle la posibilidad a nuestra afición de ver un título en casa”.

Alan Pulido, jugador de Chivas.

“Para mí está muy clavada la espina, porque del tiempo que he estado acá en Chivas fue mi primer Final (contra Querétaro) y yo quería ganarla”.

“Creo que en esta Final nadie es favorito, simplemente por ahí ellos también están en la Final, hay que ver la parte buena que están haciendo ellos”.

Javier “Chofis” López, jugador de Chivas.