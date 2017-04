Caso Juzgado

Casi termina el rol regular del Clausura 2017 y aún no hay un equipo clasificado a la Liguilla

GUADALAJARA, JALISCO (18/ABR/2017).- Así es año con año nuestro futbol, pero esta vez como que exagera. Y es que a falta de tres jornadas para que termine el rol regular, todavía no hay un equipo clasificado a la Liguilla, y mucho menos uno que domine claramente la Liga.

Toluca es un diablo que no espanta a nadie, las Chivas de Almeyda son una semana candidatos al título y al otro apenas parecen tener para ser campeones de la Copa, los Rayados de Mohamed no asustan a nadie fuera de su casa, América aburre donde se para y a pesar de que gana tampoco convence sobre sus verdaderos alcances.

Ciertamente el medidor inequívoco de la mediocridad arroja cifras positivas: los cinco primeros de la tabla rebasan el 50% de efectividad en el torneo. Sin embargo las casas de apuestas todavía no pueden publicar momios de cara a la Liguilla, principalmente porque en este momento todavía nadie llega a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Así, tras largas deliberaciones, este H. Tribunal ha decidido que si bien es injusto llamarle mediocre a nuestro torneo de Liga, el término de medianito aplica perfectamente, hasta que alguno de los involucrados diga lo contrario.

EL PODIO

1.- Ahí viene el campeón

Dos goleadas consecutivas convirtieron al campeón del lindo gatito que era en el torneo, a los Tigres que presumen de ser no sólo el actual monarca de México, sino el equipo favorito para repetir como monarca. Los felinos golearon 3-0 a media semana a las reservas de las Chivas, y el sábado abusaron de los Pumas a los que vencieron 4-0. Un par de victorias y el campeón está de regreso, con muchas posibilidades de meterse a la Liguilla.

2.- Digan lo que digan

Si hay un equipo que adquirió certificado de regularidad en el torneo, es el América. Ciertamente es un antídoto para el insomnio, pero golecito a golecito las Águilas van tomando forma y ya son quintos en la general.

3.- ¿Regresa La Fiera?

León parece regresar de entre los muertos en el torneo. El equipo de Javier Torrente, un cheque al portador durante más de medio certamen, suma 10 de los últimos 12 puntos disputados y parece encaminarse a uno de esos cierres que acostumbran.

El rincón de la vergüenza

1.- Cruz Azul, siempre Cruz Azul

Esto ya es un abuso. Jaguares, Veracruz, Morelia y hasta el Atlas se esmeran en ocupar este espacio, en registrarse como la vergüenza de la semana, pero nada es suficiente para desbancar al Cruz Azul. Lo peor de todo es que la Máquina pareciera merecer más en cada juego, pero al final sólo termina haciendo honor al verbo que han registrado en el vocabulario del futbol nacional.

2.- Lucha de tres

Veracruz, Jaguares y Monarcas decidieron quedarse con la lucha del descenso. Puebla puede ser último lugar general pero el primer objetivo, que era salvarse, está al alcance de los poblanos que pudieran certificar su estancia en el máximo circuito la próxima semana. No es casualidad entonces que los jarochos, chiapanecos y michoacanos se queden las útimas tres jornadas a luchar por su permanencia, pues han hecho los méritos para estar en la quema

3.- ¿Oootra vez?

No hay un sólo rojinegro al que la idea no le haya cruzado por la mente. Hace dos semanas se hablaba de que el acceso a la Liguilla estaba más claro que nunca para los Zorros, con un cierre donde prácticamente todo se jugaba en casa... precisamente el talón de Aquiles rojinegro, tener todo en sus manos. Se llegó la fecha y las cuentas no salen para el Atlas: tres de nueve puntos disputados en el Jalisco es la magra cosecha de los rojinegros.

EL VILLANO

Otra de porteros

Moisés Muñoz llegó con cara de fuchi a Jaguares, con la consigna de ser uno de sus puntales para pelear por la salvación de los felinos de la selva. El ex arquero del América se había comportado de cierta forma solvente en la portería de los sureños, pero un osote en el duelo ante Tijuana abrió la puerta para la derrota más peligrosa del torneo para Chiapas. Así de ingrato es el futbol con los cancerberos, y Moi no es la excepción.

LA FIGURA

Jurgen Damm

Dos goles de uno de los jugadores más rápidos de la Liga dibujaron la goleada sobre Pumas que le regresó la vida a los norteños en el torneo. Desde el partido ante Chivas, Jurgen se mostró con deseos de hacer daño en la meta rival, y ante la UNAM sus anotaciones, la segunda y la tercera del juego, confirmaron la victoria de los Tigres que regresan a la lucha por los boletos a la Liguilla en el momento clave del campeonato.

LA FRASE

Para la posteridad

“No tiene sentido lo que ha pasado en esa última jugada (el gol de Puebla), pero son nuestras miserias, nuestras cosas malas y las tenemos que arreglar”.

Paco Jémez, DT del Cruz Azul