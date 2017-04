Hermosillo y Alarcón se postulan a presidencia de Cruz Azul

Ninguno piensa cobrar ni recibir remuneración económica hasta conseguir el primer título

CIUDAD DE MÉXICO (17/ABR/2017).- El periodista deportivo Javier Alarcón, se postuló a través de las redes sociales a la presidencia del Club Cruz Azul, incluyendo en su propuesta al ex jugador cementero, Carlos Hermosillo.

Después de la derrota de último minuto, donde la Máquina cayó ante Puebla ayer domingo en el Estadio Cuauhtémoc, el director de Imagen Deportes, quien nunca ha ocultado su afición por el cuadro de La Noria, sorprendió en su cuenta de Twitter al postularse como presidente del equipo junto a Carlos Hermosillo.

Lo que más llamó la atención de dicha proposición, fue que ninguno de los involucrados cobraría o recibiría una remuneración económica hasta conseguir el primer título.

El histórico delantero no dudó en aceptar la propuesta del ex director de Televisa Deportes, incluso no tardó en preguntar dónde colocaba su firma para aceptar el reto.

Cruz Azul está prácticamente fuera de la liguilla del Clausura 2017; siendo la sexta ocasión que no entra a la fiesta grande del futbol mexicano de manera consecutiva. Actualmente los celestes se encuentran en la posición número 15 de la tabla general con 14 unidades, enfocándose más en alejarse del cociente del descenso, que en buscar la clasificación.