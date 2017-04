No vamos a especular: Zidane

''Tenemos que hacer un gran partido, estar muy fuertes como siempre e intentar ganar'', asegura

MADRID, ESPAÑA (17/ABR/2017).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no desveló el jugador quién sustituirá a Gareth Bale en el equipo titular ante el Bayern Múnich, con los focos apuntando a Isco Alarcón, en un partido en el que aseguró que no van "a especular" y saldrán al Santiago Bernabéu sin pensar en el 1-2 de la ida.

"Tenemos que hacer un gran partido, estar muy fuertes como siempre e intentar ganar. No vamos a especular, ni pensar que hubo un partido de ida. Ahora es la vuelta y sabemos la dificultad que vamos a tener, porque el Bayern no cambia de jugar en casa o fuera. Lo van a poner difícil hasta el final y vamos a tener que jugar muy bien", aseguró en rueda de prensa.

Zidane confirmó la baja por lesión del galés Bale pero no quiso confirmar si su sustituto será Isco Alarcón y se producirá un cambio de sistema. "Lo tengo decidido pero no lo voy a comentar. Todos lo están haciendo fenomenal, luego tengo que elegir yo. Me alegro que estén a este nivel y que tenga más dificultad para hacer el equipo. Mejor así".

"Isco se lo ha ganado como todos los demás, está preparado para jugar como el resto. Decidiremos mañana cuando veamos cómo vamos a jugar", añadió.

Regresa Robert Lewandowski pero Zidane no destacó a un único jugador de su rival. "Sabemos el jugador que es, un verdadero nueve y un plus para el Bayern, pero ellos son buenos en todas las líneas, tenemos que estar preparados y concentrados en lo que tenemos que hacer".

"No hay uno más fuerte que otro, es un conjunto y son muy buenos en todas las líneas. Tienen muchas cosas para hacer daño al rival y como todos tienen defectos. Vamos a intentar jugar nuestro juego, preparar bien el partido como la ida. No asegura nada lo que pasó, tenemos que hacer otro gran partido porque el Bayern va a hacer un gran partido. Vamos a estar concentrados porque se va a decidir en detalles pequeños y tenemos que estar listos", agregó.

Zidane confesó que no ha mantenido ninguna conversación con Isco por su renovación en las dos últimas semanas, ni tampoco ha tratado su futuro con el presidente Florentino Pérez, tras asegurar que no tenía clara su continuidad en el banquillo. "Yo estoy al día a día", dijo.

Preguntado por las opciones de titularidad del colombiano James Rodríguez, el técnico francés destacó la importancia de los que inician como los que entran durante el partido.

"James está en mi mente todos los días, igual que el resto de jugadores. Mañana se verá cómo empezamos y tenemos tres cambios. Necesitamos a todos para los partidos que vienen. Él juega menos porque tengo que tomar decisiones, pero no cambia nada en lo que pienso de él porque quiero mucho a todos mis jugadores", afirmó.

Por último, destacó la gran reacción de Karim Benzema a las críticas, tras perder cinco kilos de peso y reencontrarse con su mejor versión en los terrenos de juego.

"Son jugadores a los que exigimos mucho, porque tienen mucho talento y cuando los vemos un poco peor los criticamos y no se les permite nada. Es lo duro de este deporte. Sabes que cuando no estás bien te van a criticar. Lo que me gusta es que jugadores como Benzema tienen mucha personalidad y nada le va a cambiar su forma de jugar y de pensar. Entrenan a diario con un objetivo a final de temporada, siguen con ello, no se pierden y están concentrados".