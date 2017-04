El cansancio no es pretexto para Chivas, afirma Pulido

El jugador advierte que darán todo el próximo miércoles en la final de Copa MX

GUADALAJARA, JALISCO (16/ABR/2017).- Al cierre del juego contra Pachuca, algunos elementos del Guadalajara como Ángel Zaldívar dieron muestras de cansancio al tirarse al suelo con calambres. El trajín de Chivas ha sido pesado en los últimos meses e incluso Matías Almeyda ha rotado a su once inicial para darles descanso a sus jugadores.

Respecto a lo anterior y a pesar de que es uno de los hombres con más actividad en el Rebaño, Alan Pulido señaló que el cansancio no es un pretexto válido dentro del chiverío, por lo cual advierte que él y sus compañeros darán todo el próximo miércoles en la final de Copa ante Monarcas.

“Nosotros estamos tranquilos, Matías sabe del compromiso que tenemos. La rotación que está haciendo es porque estábamos cansados. Igual se han hecho partidos buenos pero no queda ahí, no somos conformistas ni mucho menos”.

“Yo creo que ya estamos un poco descansados. En lo personal no tuve muchos minutos ahora en el juego contra Pachuca por lo mismo de que tenía cuatro partidos seguidos jugando. Ahora ya me siento cien por ciento para jugar la final. Creo que también mis compañeros están igual, no hay pretexto, vamos a salir con todo a buscar una copa que tanto se desea”, finalizó.

Aunque el delantero señaló que dentro del Rebaño no ponen el cansancio como pretexto, el paso de Chivas podría agotar a cualquiera, ya que sólo en la primera mitad de abril los rojiblancos disputaron un total de cinco encuentros entre Liga y Copa.

Encuentros de Chivas en lo que va de abril

J12, disputada el 1 de abril: Monarcas 0 vs Chivas 0

Semifinal de Copa Mx, disputada el 5 de abril: Monterrey 1 vs Chivas 2

J13, disputada el 8 de abril: Chivas 3 vs Puebla 2

J10, disputada el 11 de abril: Tigres 3 vs Chivas 0

J14, disputada el 15 de abril: Pachuca 0 vs Chivas 0

EL INFORMADOR / DIEGO REOS