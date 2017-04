Los abucheos no afectan a Javier Salas

Un grave error del mediocampista les costó el primer gol para Santos al minuto siete del partido de la víspera

GUADALAJARA, JALISCO (16/ABR72017).- Salió de cambio al minuto 67 de acción en el duelo del pasado sábado ante Santos Laguna, lo hizo entre abucheos generalizados por parte de la afición que asistió al Estadio Jalisco. Javier Salas, mediocampista de contención de los Rojinegros del Atlas no condena los reclamos por parte de la fanaticada atlista, a pesar de que cada vez que tocaba el esférico o tenía participación en el partido, se llevaba un sonoro abucheo, ya que cree que al pagar un boleto, están en su derecho de reclamar o bien, de apoyar si las cosas se hacen bien.

Salas cometió un error grave al minuto 7 del partido del sábado, esa pifia terminó en gol para Santos Laguna, algo que la gente no olvidó y a partir de ahí, fueron 60 minutos de abucheos y reclamos en todo lo alto.

“Están en su derecho, ellos vienen a ver un espectáculo, vienen a ver un buen partido, me tocó fallar en el pase en donde cayó el gol en contra, después vinieron otras circunstancias, pero la afición está en todo su derecho, yo respeto mucho a esta afición, la verdad me han demostrado muchas cosas y está bien que te exijan, uno está para aguantar los momentos malos y las críticas y espero que en los momentos buenos también se reconozca, pero ahora vamos a levantar la cabeza, trabajar y a salir adelante”, dijo Javier Salas.

Además, no considera que sea injusto, aunque no le gustó del todo que esta situación se haya presentado, ya que a su sentir, es algo desagradable escuchar abucheos por parte de la gente que en teoría debería apoyar incondicionalmente.

“No sé si sea justo o injusto que la gente me abuchee, pero la verdad yo no tengo ningún problema con eso, yo aguanto con la cabeza en alto, trato de mejorar durante la semana, si me dan más minutos, seguir haciéndolo bien por esta institución que quiero mucho y por mí y mi familia, quiero salir adelante, entonces para mí ellos están en todo su derecho de demostrar un enojo, de demostrar felicidad como lo hacen cuando vamos ganando, entonces esta afición me ha demostrado más cosas buenas que malas”, siguió el nacido en Culiacán, Sinaloa.

Los Rojinegros del Atlas descansaron este domingo y volverán a los entrenamientos este lunes, para preparar el enfrentamiento del próximo sábado ante los Tuzos del Pachuca, en un compromiso de vital importancia en sus aspiraciones de calificar a la Liguilla por el título.

Javier Salas ha tenido participación en los 14 partidos que se han disputado en el Clausura 2017, de los cuales en 13 ha sido titular. Ha disputado mil 59 minutos en el certamen y no ha anotado gol, tiene tres tarjetas amarillas y en el partido ante Santos cometió el error que le costó el gol en contra al Atlas.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES