Chivas no apelará sanción a Jair Pereira

El jugador rojiblanco se perderá los encuentros ante Toluca y Tigres

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- La directiva del Guadalajara no apelará la sanción que le dio la Comisión disciplinaria de Futbol a Jair Pereira, quien tras el incidente con el volante ofensivo de Jaguares, Jonathan Fabbro, quien resultó con fractura de nariz y estará fuera cinco semanas, fue castigado con dos encuentros en el actual Clausura 2017.



Pereira se perderá el encuentro ante el Toluca y Tigres, así que Carlos Salcido se perfila para sustituirlo en dichos encuentros. También podría darse que Hedgardo Marín tome el lugar de Oswaldo Alanís, con quien el cuerpo técnico está molesto por algunas fallas.



La disciplinaria informó esto: Esta Comisión, determina, en sesión extraordinaria en fecha 28 de febrero de 2017, la sanción de dos partidos de suspensión más una multa económica para el jugador Jair Pereira Rodríguez, por la acción que provoca la lesión de Jonathan Fabbro. Lo anterior con base en el artículo 73 del reglamento de Sanciones, causal: c) Conducta Violenta no vista por los Oficiales del Partido.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ