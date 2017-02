Barreiro no quiere jugar ante Necaxa

El jugador de Atlas podría regresar a la actividad, tras cinco meses alejado de las canchas

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- Debido a una cábala que existe en su país Colombia, el defensa central colombiano Steven Barreiro de los Rojinegros del Atlas, no ve con buenos ojos volver a las canchas en el duelo del próximo sábado ante los Rayos del Necaxa, rival al que enfrentó en septiembre pasado y fue ahí en donde sufrió la fuerte lesión que hasta hoy lo tiene alejado de las canchas del máximo circuito, sin embargo lo deja todo en manos del cuerpo técnico que comanda José Guadalupe Cruz.

"Creo que me acordaría de la lesión, recordaría muchísimo la lesión contra ese rival, no quisiera estar ahí en ese partido, la verdad, porque en Colombia se llama mucho la atención cuando te lesionas con un equipo y vuelves a reaparecer con ese equipo, puedes volver a lesionarte, pero eso son cábalas y como vengo diciendo, yo estoy con la mejor disposición, si el cuerpo técnico me necesita ahí estaré", indicó Barreiro la mañana de este martes en La Madriguera.

Jaine Barreiro se lesionó hace cinco meses y finalmente volvió a tener actividad el pasado sábado, cuando los Zorros en la categoría Sub-20 derrotaron a León. Aquí, el colombiano jugó 50 minutos y lo hizo de manera seria, sobria y con la calidad que se le recuerda, sin embargo también fue relevado del campo debido a que todavía no tiene el ritmo físico y futbolístico que se requiere para estar activo.

"Muy emotivo volver a jugar, me sentí bien. Fue un partido donde quería probarme a ver cómo me sentía y me sentí muy bien", afirmó el zaguero central cafetero.

Otro jugador que está próximo a regresar, es el capitán Rafael Márquez, quien se recupera a marchas forzadas para tener una posible reaparición el próximo sábado en el estadio Victoria ante Necaxa.