Selección mexicana, de calidad sobrada

Para el relevista Sergio Romo, el roster que se presentará en el Clásico Mundial de Beisbol es de los mejores que ha tenido la novena tricolor

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- Aunque nació en California, se considera un jalisciense más y a donde quiera que vaya pregona su amor por México.

El pitcher de origen mexicano y nuevo refuerzo estrella del bullpen de los Dodgers de Los Ángeles, Sergio Romo, se dijo orgulloso por volver a vestir la franela del equipo tricolor en el máximo evento que existe en el mundo del béisbol a nivel de selecciones.

El serpentinero de origen jalisciense aseguró que esta será la novena azteca con más calidad en la historia del Clásico Mundial de Beisbol, ya que el número de ligamayoristas con el que cuenta México permite soñar con una gran actuación a partir del 9 de marzo en el Estadio de los Charros de Jalisco.

“Yo digo que este va a ser el mejor torneo que verán los fanáticos del beisbol del mundo. Tenemos al mejor equipo de todos los Clásicos, tenemos mucha calidad, pero todos los equipos se han armado de la mejor manera. He platicado con amigos de otros países y me dicen que México tiene un equipazo, pero yo se las regreso, porque ellos también tienen equipos llenos de jugadores de Grandes Ligas. Para mí es un orgullo ponerme el uniforme de México otra vez, porque estaré en marzo representando a mi país, me ha tocado en las veces anteriores y ha sido una de las mejores experiencias”.

Romo, quien militó como relevista hasta la temporada 2016 de Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco, mencionó que haber tenido contacto con Édgar González, manager de la Selección mexicana, le sirvió para enfocarse en mejorar su rendimiento y ganarse un lugar en el roster final del conjunto nacional.

“Él (Édgar) me ha dicho que me prepare bien porque tengo buenas oportunidades para jugar. Aproveché bien toda la temporada que me tocó estar aquí en Charros junto a él y también para demostrar que tengo nivel para seguir en Grandes Ligas. Yo sigo trabajando, quiero demostrar todas mis habilidades a la hora de lanzar”.

Ejemplo del beisbol mexicano

Pese a ser el pelotero de origen mexicano más galardonado de todos los tiempos dentro de la Gran Carpa del béisbol mundial, Sergio Romo no se considera un ídolo nacional del Rey de los Deportes, sino un ejemplo de perseverancia para las nuevas generaciones de peloteros y otros deportistas.

“Más que ídolo, me considero un ejemplo en el beisbol mexicano, un ejemplo de que todo es posible. Tengo orgullo de ser mexicano, mi estilo es de México, pero lo de ídolo es de la gente. Yo sólo quiero ser una muestra de cómo se trabaja, que vean la felicidad y la pasión con la que juego bajo las luces”.

HISTÓRICO

Tres veces campeón de GL

Durante su estadía con los Gigantes de San Francisco en las Grandes Ligas, Sergio Romo se coronó campeón de la Serie Mundial en tres ocasiones, algo que ningún otro beisbolista mexicano ha logrado.

Con la novena californiana, el relevista de origen jalisciense se adjudicó los anillos de las ediciones de 2010, 2012 y 2014, cuando vencieron a los Tigres de Detroit, Rangers de Texas y Reales de Kansas City en el tradicional Clásico de Otoño.

Enamorado de Charros

Tras haber militado con los Charros de Jalisco en la pasada temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, el ahora relevista de los Dodgers indicó que, después de platicar con la directiva de la organización jalisciense, existe la posibilidad de volver a jugar con los albiazules en la próxima campaña invernal en nuestro país.

“Ya hablé con el señor Navarro y cuando regrese a México seré jugador de los Charros. Yo sé que primero me tocó jugar con Águilas de Mexicali, pero primero soy jalisciense y quiero seguir aquí, el apellido Romo es jalisciense, mi abuelo es de Jalostotitlán y mi abuela de Ameca, eso significa que soy charro y jalisciense”.

LAS CIFRAS

2.58 efectividad de por vida de Sergio Romo en Grandes Ligas

84 salvamentos acumula Romo en la Gran Carpa

32 triunfos se acredita el relevista mexicano en MLB