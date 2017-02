Los cambios no tienen 'punch' en Chivas

El Rebaño es un equipo que requiere de la ventaja para mostrarse poderoso. Cuando está perdiendo no sabe regresar y cuando mucho empata

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- Desde su llegada al banquillo rojiblanco, Matías Almeyda ha sido criticado por sus decisiones al momento de efectuar modificaciones, ya que por una u otra razón, no consigue los resultados deseados.

Chivas es un equipo sin reacción. Pocas veces supo sobreponerse a la adversidad. En la era Almeyda y contabilizando sólo los torneos que ha dirigido completos, el Rebaño únicamente ha logrado darle la vuelta a un resultado y fue a un equipo experto en eso: el Cruz Azul.

En otro par de juegos fue capaz de empatar luego de ir perdiendo. Paradójicamente uno fue ante el Atlas, en el Clásico del torneo anterior que terminó 2-2; y el otro es esta campaña ante Santos, equipo con el que perdía por la mínima diferencia en casa y al que le sacó la igualada de último minuto, cuando el rival jugaba con uno menos.

De ahí en más, los resultados cuando no han sido adversos, han sido frustrantes. Guadalajara es un equipo que batalla para ganar los partidos cuando su técnico hace los cambios que él considera pertinentes.

Almeyda suele manejar una baraja de cuatro o cinco hombres que ingresan a la cancha cuando el Rebaño intenta ir por la victoria, o requiere de empatar algún encuentro, pero pocas veces esos elementos revolucionan al equipo y lo plasman en el marcador.

El propio técnico admitió en conferencia de prensa en el Apertura 2016, que de haber tenido punch su equipo, o una mejor elección al momento de definir, hubiera terminado incluso como líder general. No pasó y el Rebaño se encontró en un par de ocasiones con el América, con sendas eliminaciones en Cuartos de Final a manos del odiado enemigo.

Ganar en casa, su némesis

No ha sido fácil para el Guadalajara convertirse en un equipo dominante en casa.

En esta campaña, salvo el Clásico Nacional que dominó prácticamente a placer, el Rebaño es un equipo que no logra sobreponerse a la adversidad de ir perdiendo sus partidos, o necesitar revulsivos para ganarlos.

Por ejemplo, ante el Atlas en la Fecha 6 del Apertura 2016, parecía que sumaría su primer duelo en el cual demostraría capacidad de reacción con punch integrado, cuando en el Clásico Tapatío ante el Atlas se fue al frente en el marcador, pero el Zorro le dio la vuelta para el 50’. Zaldívar apareció con el empate al 67’, pero no le ajustó para redondear la noche.

De esos 41 encuentros, Chivas solamente tiene un partido en el cual tuvo capacidad de reacción y fue ante Cruz Azul en el torneo Apertura 2016. Arrancó perdiendo con gol de vestidor al minuto de juego. Se repuso al 8’, le dio la vuelta al 46’, se lo igualaron al 59’ y en tiempo añadido, al 93’ Alan Pulido marcó el tanto del triunfo, 3-2 en la Jornada 15. Es el único partido donde Guadalajara supo darle la vuelta a un marcador en contra.

Jaguares nos superó: Almeyda

La derrota ante Jaguares caló profundo en el Guadalajara, hay malestar entre los jugadores por la forma en la cual se derrumbaron en pocos minutos y el técnico, Matías Almeyda, no le dio vueltas al asunto, reconoce la mala actuación de su equipo.

“En febrero jugamos 10 encuentros, no se cayó nunca en el segundo tiempo. Contra Atlas no se cayó, ante América no se cayó, en la Copa se jugó mejor en el segundo tiempo. A veces se generalizan ideas y son respetables, nosotros jugamos 10 partidos en todo febrero, se quiera o no, se puede llegar a sentir. Esto no es justificativo, en el segundo tiempo el rival nos superó, no hay muchas vueltas que darle”.

En cuanto arrancó el segundo tiempo, Chivas mostró una cara muy diferente a lo que venía haciendo.

“El clima fue para los dos, dimos un primer tiempo excelente y un segundo malo, no hay justificación. Nosotros fuimos a buscar el triunfo, en el desarrollo del primer tiempo se vio el futbol que estamos acostumbrados, nos pusimos en ventaja y para el segundo, hay virtud del rival, errores nuestros y esto tiene el futbol”.

FMF

Investigan codazo de Pereira a Fabbro

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol abrió un proceso de investigación contra Jair Pereira, tras el codazo a Jonathan Fabbro, en el encuentro del pasado domingo, en Chiapas.

Fabbro fue operado, luego de que los estudios confirmaron que tenía el tabique nasal fracturado. El jugador de Jaguares estará fuera de acción por lo menos cuatro semanas.

En caso de que sea castigado, una de las sanciones más severas sería que Pereira esté inactivo el tiempo que le tome reaparecer a Fabbro.

Partidos en los que Chivas se quedó corto

CLAUSURA 2016

• Jornada 1 vs. Veracruz, de local

Empataba 2-2 al minuto 83

Entraron Michel Vázquez, Ángel Zaldívar y Eduardo López

Marcador final: 2-2

• Jornada 2 vs. Cruz Azul, de visitante

Empataba 1-1 al minuto 43

Entraron Eduardo López, Ángel Zaldívar y Carlos Salcido

Marcador final: 1-1

• Jornada 3 vs. Tigres, de local

Empataba 1-1 al 55’

Entró Ángel Zaldívar

Marcador final 2-2

• Jornada 5 vs. Toluca, de local

Empataba 1-1 al 48’

Entraron Michel Vázquez y José Ramírez

Marcador final 1-1

• Jornada 6 vs. León, de local

Perdía 1-0 al 78’

Entraron Michael Pérez, Ángel Zaldívar y Marco Granados

Marcador final, perdió 1-0

• Jornada 7 vs. Jaguares, de visitante

Lo ganaba 1-0 al 25’

Entraron Marco Granados, Carlos Peña y José Ramírez

Marcador final 1-1

• Jornada 8 vs. Xolos, de local

Empataba 1-1 al 25’

Entraron Carlos Peña y José Ramírez.

Marcador final 1-1

• Jornada 10 vs. América, de local

Lo perdía 2-0 al 59’

Entraron Carlos Peña, Carlos Salcido y Michel Vázquez

Marcador final, perdió 2-1

• Jornada 15 vs. Pachuca, de visitante

Empataba 1-1 al 58’

Entraron Omar Bravo y Eduardo López

Marcador final 1-1

APERTURA 2016

• Jornada 1 vs. Pumas, de visitante

Lo perdía 1-0 al 55’

Entraron Eduardo López, Néstor Calderón y Marco Bueno

Marcador final, perdió 1-0

• Jornada 6 vs. Atlas, de local

Lo perdía 2-1 al 52’

Entraron Néstor Calderón, Marco Bueno y José Juan Vázquez

Marcador final 2-2

• Jornada 9 vs. Toluca, de local

Lo perdía 2-0 al 37’

Entraron Néstor Calderón, Alan Pulido y Marco Bueno

Marcador final, perdió 2-1

• Jornada 10 vs. Tigres, de local

Lo perdía 1-0 al 56’

Entraron Néstor Calderón, Eduardo López y Marco Bueno

Marcador final, perdió 1-0

• Jornada 14 vs. Pachuca, de local

Empataba 1-1 al 32’

Entraron Carlos Peña, Eduardo López y Néstor Calderón

Marcador final, perdió 2-1

• Jornada 16 vs. León, de visitante

Lo ganaba 1-0 al 24’

Entraron Carlos Peña, Miguel Ponce y Alan Pulido

Marcador final 1-1

• Jornada 17 vs Necaxa, de local

Empataba 1-1 al 32’

Entraron Josué Torres, Néstor Calderón y Eduardo López

Marcador final 1-1

CLAUSURA 2017

• Jornada 2 vs. Monterrey, de visitante

Lo ganaba 2-0 al 21’

Entraron Carlos Salcido, Isaac Brizuela y Carlos Fierro

Marcador final 2-2

• Jornada 3 vs. Xolos, de local

Lo perdía 1-0 al 73’

Entraron Isaac Brizuela, Guillermo Martínez y Carlos Fierro

Marcador final, perdió 1-0

• Jornada 8 vs. Jaguares, de visitante

Ganaba 2-0 al medio tiempo

Entraron Isaac Brizuela, Carlos Fierro y Néstor Calderón

Marcador final, perdió 4-3