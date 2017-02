Bouchard y Del Potro disfrutan de la playa en Acapulco

En una cancha a escala, ambos tenistas pelotearon durante unos minutos

ACAPULCO, GUERRERO (27/FEB/2017).- Con el imponente Océano Pacífico de fondo y una sonrisa en sus rostros, la canadiense Eugenie Bouchard y el argentino Juan Martín del Potro, estrellas del Abierto Mexicano de Tenis, visitaron la playa acapulqueña de Pie de la Cuesta para convivir con los aficionados y demostrar algunas de sus habilidades con la raqueta.

En una cancha a escala sobre la arena de la costa guerrerense, ambos tenistas pelotearon durante unos minutos, para después tomarse la tradicional fotografía del recuerdo frente al mar y atender a un nutrido grupo de aficionados que desde temprana hora los esperaba a pesar del calor propiciado por el astro rey.



El argentino fue el primero en levantar la voz al finalizar el pequeño encuentro que disputaron. Del Potro se dijo contento por tener la oportunidad de participar por primera vez en la competencia tenística de más relevancia en Latinoamérica, aunque a manera de broma, señaló no sentirse favorito para ganar el evento.



"Los favoritos son Nadal y Djokovic, ellos sí, pero yo no", dijo sonriendo para después indicar que tras años de espera por fin podrá participar en Acapulco.



"Me emociona bastante estar aquí, espere mucho tiempo y ahora tengo la oportunidad de jugar este torneo, que todos me dicen, es uno de los más lindos de todo circuito. Estoy contento por estar en Acapulco y ahora tengo que demostrarlo".



Por su parte, Bouchard mencionó que la comida y la playa es algo de lo que más ha disfrutado durante su estancia en suelo mexicano.



"Me encantan las playas de México, son hermosas. También la comida, en especial las quesadillas, las acabo de probar y me encantaron".



Para este martes, ambos tenistas harán su debut en el Abierto Mexicano de Tenis. La canadiense enfrentará a la croata Ajla Tomljanovic, mientras que el argentino se verá de frente con el estadounidense Frances Tiafoe.



EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO