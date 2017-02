Nos superó, no hay que darle vueltas: Almeyda

Reconoce el técnico del Guadalajara la labor de Jaguares para llevarse el triunfo

GUADALAJARA, JALISCO (27/FEB/2017).- La derrota ante Jaguares caló profundo en el Guadalajara, hay mucho malestar entre los propios jugadores por la forma en la cual se derrumbaron en poco minutos y el técnico Matías Almeyda, no le dio vueltas al asunto, reconoce la mala actuación de su equipo.

''En febrero jugamos 10 encuentros, no se cayó nunca en el segundo tiempo, contra Atlas no se cayó, ante América no se cayó, en la Copa se jugó mejor en el segundo tiempo. A veces se generalizan ideas y son respetables, nosotros jugamos 10 partidos en todo febrero, se quiera o no, se puede llegar a sentir. Esto no es justificativo, en el segundo tiempo el rival nos superó, no hay muchas vueltas que darle''.

En cuanto arrancó el segundo tiempo, Chivas mostró una cara muy diferente a lo que venía haciendo, lo cual buscará encontrar una razón, para contrarrestar y que no les vuelva a suceder lo mismo más adelante.

''El clima fue para los dos, dimos un primer tiempo excelente y un segundo malo, no hay justificación. Nosotros venimos a buscar el triunfo, en el desarrollo del primer tiempo se vio el futbol que estamos acostumbrados, nos pusimos en ventaja y para el segundo, hay virtud del rival, errores nuestros y esto tiene el futbol''.

Mencionó Almeyda que en su carrera le han tocado casos como el del domingo, los cuales se dan con combinaciones propiciadas por el rival y los suyos, cayeron en lo que pretendió Jaguares.

''Hay que trabajar sobre estos errores, distracción, hay virtud del rival porque una vez que está en desventaja sale a jugar más, pero toda la vida pasa lo mismo en la vida, quien está perdiendo sale a apretar y en ocho minutos nos convirtieron en tres ocasiones. Tengo 25 años de carrera y hemos vivido de todo''.

El Rebaño descansó este lunes y se estará reportando a los trabajos este martes, para preparar el encuentro ante el Toluca, a jugarse el próximo sábado en el estadio rojiblanco.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ