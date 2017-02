La juventud se impone en la Copa Porsche de Vela 2017

El premio se quedó en mano de un tridente de atletas que no superan los 15 años

GUADALAJARA, JALISCO (26/FEB/2017).- Por segundo año consecutivo la gloria de la Copa Porche Nacional de Vela tuvo que repartirse entre tres. En esta edición 2017 de la regata jalisciense, Patricio Montemayor de Nuevo León, Iker Loza Ramírez del Estado de México y Pablo Aguilar Topete del Club de Yates de Chapala, fueron los competidores más exitosos en sus respectivas categorías.

Aun cuando en la competencia lucían como favoritos algunos veleristas de la talla de Leopoldo Seifert o Elena Oetling, la copa se quedó en manos de un tridente de atletas que no superan los 15 años de edad.

Montemayor, quien a sus 14 años brilló dentro de la categoría Bic Techno 293 al sumar seis primeros lugares, reconoció que volverá complacido a la Sultana del Norte después de haber triunfado en Jalisco, un estado con el que Nuevo León tiene una histórica rivalidad deportiva.

"Fue una muy buena regata, estuvo un poco flojo el viento, pero sólo eso fue lo negativo, todo lo demás estuvo bien. La verdad tuvimos que bombear mucho para que no afectara tanto la falta de viento. Conseguí seis primeros lugares y claro que volvería a venir, ya había venido acá y me siento muy orgulloso de haber ganado y de ser regio", compartió.

A diferencia del año anterior, donde los tres ganadores de la Copa Porche fueron de Jalisco, este año el único tapatío que pudo hacerse del título fue el joven Pablo Aguilar Topete, quien con 10 años de edad fue el mejor de la categoría Optimist Principiantes.

El último de los ganadores de la Copa fue Iker Loza Ramírez del Club Náutico Valle de Bravo, velerista que se desempeña en la clase Optimist Overall con 13 años de edad.

Contento y con la mira en el plano internacional

Aunque no consiguió llevarse el bicampeonato de la Copa Porsche, Leopoldo Seifert salió contento del Club de Yates de Chapala debido a que pudo consolidarse como el mejor de la clase Láser Standart. El tapatío, con la mira más allá de la regata nacional de Chapala, adelantó que ya piensa en los eventos internacionales de este 2017.

"En dos semanas nos vamos a Vallarta a las eliminatorias del Mundial Sub 21 y el Europeo Sub 21, de ahí en un mes estaremos yendo a Los Ángeles para un torneo abierto pero norteamericano, no carga la etiqueta de norteamericano, pero vamos México, Canadá, Estados Unidos y algunos veleristas de Guatemala", puntualizó.

Luego de que el viento le impidiera competir el pasado viernes en la jornada inaugural de la Copa Porsche, Seifert logró ganar cuatro regatas entre sábado y domingo, situación que lo llevó a ser el mejor de su categoría.

SABER MÁS

El comité organizador de la regata de Chapala logró llegar a un acuerdo con Porsche para que vuelva a ser su patrocinador en 2018, situación que garantiza la realización del evento cuando menos un año más.

Láser Radial Femenil

Pos. Nombre 1 Elena Oetling 2 Alejandra Valdez 3 Lucía Elías

Láser Estándar Varonil

Pos. Nombre 1 Leopoldo Seifert 2 Juan Luis Medina 3 Eduardo Oetling

Láser Radial Overall

Pos. Nombre 1 Carlos Eduardo Hernández 2 Juan Pablo Rivas 3 Elena Oetling

Ganadores totales Copa Porsche

Nombre Entidad Categoría Patricio Montemayor Nuevo León Bic Techno 293 Iker Loza Ramírez Estado de México Optimist Overall Pablo Aguilar Topete Jalisco Optimist Principiantes

EL INFORMADOR / DIEGO REOS