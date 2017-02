Oetling y Seifert toman ventaja en Copa Porsche

Ambos veleristas comenzaron a imponer sus condiciones en el torneo

GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2017).- Apenas comenzó a soplar el viento en el Club de Yates de Chapala y Elena Oetling, a la par de Leopoldo Seifert comenzaron a imponer sus condiciones en la Copa Porsche Nacional de Vela 2017, misma que este sábado vivió su penúltima jornada.



Esta vez las condiciones climatológicas fueron mejores que el viernes pasado y los competidores pudieron arrancar su primera regata desde las 9:00 horas del sábado y no salieron del lago hasta después de las 14:00.



Durante este tiempo, la velerista local Elena Oetling pudo ponerse al frente para estar cerca de refrendar su título del año pasado en la categoría Láser Radia Femenil, esto a la vez de que también se posicionó como la mandamás momentánea en la categoría Overall.



"Las condiciones del viento no han sido espectaculares pero se ha podido competir, ha sido un poco complicada la cancha por el poco viento, pero fuera de eso la verdad que está muy bien todo, para mi gusto es de las mejores regatas del circuito, sin duda la pongo en primero o segundo lugar", dijo Oetling.



Por su parte, el también jalisciense Leopoldo Seifert impuso su calidad luego de que en la primera regata no tuviera el resultado esperado. Para el tapatío es importante escribir su nombre con letras de oro en esta Copa, pues luego de ganarla el año pasado de manera compartida con Yanic Gentry y Juan Varela, este 2017 quiere la gloria para él solo.



"Hoy comencé con una posición baja, con un segundo lugar en la primer regata, pero en las otras dos pude terminar en primer lugar. El viento fue muy difícil, en la última regata comenzó a subir apenas. He tenido que estar muy concentrado y tener mucha paciencia para poder manejar el barco con mayor facilidad, llevarlo a punto para ir más rápido que los demás".



"El año pasado compartí la Copa con Yanic (Gentry) y en esta ocasión espero ganarla yo solo. Quiero que esta regata siga creciendo, ahorita ya es parte del Circuito Nacional y esperemos que el siguiente año pues siga siendo parte de la Federación Mexicana de Vela", finalizó.



Este año, ante la ausencia del olímpico Yanic Gentry, Seifert compitió dentro del Láser Estandar, esto cuando en 2016 fue el mandamás de la clase Láser Radial. Ahora, este domingo buscará volver a levantar la Copa Porsche en el Club de Yates de Chapala.



SABER MÁS



El tapatío Leopoldo Seifert es una de las cartas fuertes del entrenador Noel Guerra para buscar una posible clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

