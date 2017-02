Jalisco brilla en el cierre del Torneo de la Rosa

Las tapatías se apoderan de los primeros planos del certamen de gimnasia rítimica

GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2017).- Jalisco no pudo cerrar de mejor manera el Torneo de la Rosa en su edición 2017. Este sábado, en las pruebas de gimnasia rítmica, tanto en conjunto como en individual, las representantes tapatías se apoderaron de los primeros planos dentro de las instalaciones del Polideportivo López Mateos.

En este último día de actividades el Code Jalisco encontró en Xitlalli Santana a su representante más destacada, ya que la tapatía se adueñó de cada prueba en donde vio actividad dentro de la Clase “I A” y no soltó el puesto de honor en ningún momento: en aro, clavas, pelota, cinta y All Around fue la mejor competidora y logró sumar un total de 52.083 puntos.

Gabriela Gamiño, quien también forma parte del Code, fue una de las máximas perseguidoras de Santana al estar detrás de ella en las pruebas de aro y clavas, por lo cual se ubicó en el segundo puesto ya en la suma del All Around, esto con un total de 46.433 unidades.

El tercer lugar general fue para Ana Patricia de Luna Mancilla, de la asociación Kalinka. La gimnasta se ubicó por debajo de Santana y Gamiño en el All Around al colocarse como la segunda mejor en pelota, la cuarta mejor en clavas y la segunda mejor en cinta, logrando así un total de 44.133 puntos.

Otra jalisciense que brilló con luz propia, pero ahora dentro de la Clase “I B”, fue Mariana Pacheco quien se consolidó como la mejor en las pruebas de pelota, clavas y cinta, para así adueñarse también del All Around con un total de 44. 050 unidades.

Pacheco sólo pudo ser superada por Monserrat de la Vega en la prueba de aro. La gimnasta de la asociación CDP siempre estuvo por detrás de Mariana pero a final de cuentas se quedó con el segundo lugar del All Around. Ya en las competencias de Conjunto Juvenil, el equipo del Code también se apoderó del primer sitio al imponerse en las pruebas de clavas y cuerdas. En el All Around se quedaron con la cima al sumar 24.150 puntos.

All Around “I A”

Pos. Nombre Asociación Total de puntos 1 Xitlalli Santana Code 52.083 2 Gabriela Gamiño Code 46.433 3 Ana de Luna Mancilla Kalinka 44.133

All Around “I B”

Pos. Nombre Asociación Total de puntos 1 Mariana Pacheco Code 44.050 2 Monserrat de la Vega CDP 40.033

All Around Conjunto Juvenil

Pos. Asociación Total de puntos 1 Code 24.150 2 RITMIK SE 19.183



EL INFORMADOR / DIEGO ALEJANDRO REOS