Judocas Edna Carrillo y Eduardo Ávila, a escena en Guadalajara

Los jaliscienses participarán en la últimima jornada del torneo nacional de judo

GUADALAJARA JALISCO (25/FEB/2017).- Este domingo dos de los judocas más destacados de Jalisco volverán a competir en “casa”. Se trata de Edna Carrillo y Eduardo Ávila, quienes estarán presentes en la última jornada del Torneo Nacional Profesor Tomoyoshi Yamaguchi, el cual se desarrolla desde el pasado viernes en el Domo del Code Alcalde.

Edna Carrillo, quien debutó en Juegos Olímpicos apenas en Río 2016, fue quien señaló la importancia de comenzar a tomar ritmo de competencia de cara a los eventos internacionales que tendrá este 2017.

“Estoy muy contenta de estar en mi casa, tengo dos años si no me equivoco que no compito en un nacional, siento un poco de nervios pero a la vez estoy muy emocionada. Obviamente espero ganar, creo que es importante tener ese ranking en México para demostrar que si estoy en esta posición es por lo que he hecho con base a mi propio esfuerzo y entrenamientos, y no porque alguien me haya regalado algo. Mi idea es trabajar de cara al Panamericano de la especialidad a fines de abril y para el Mundial en agosto”, adelantó.

Fue en mayo pasado la última ocasión que Carrillo compitió en Guadalajara, dentro del World Judo Masters, competencia de talla mundial en donde la jalisciense le hizo frente a la brasileña Sarah Menezes, quien en ese momento se ostentaba como la campeona olímpica de Londres 2012.

Además de Carrillo, el espectáculo principal de este último día de actividades también correrá a cuenta de Eduardo Ávila, quien es el actual campeón paralímpico de la categoría de los hasta 81 kilogramos.



EL INFORMADOR / DIEGO ALEJANDRO REOS