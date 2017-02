Atlético-Barcelona, partido de presión

Los clubes se miden en duelo crucial para la Liga española

MADRID, ESPAÑA (25/FEB/2017).- Atlético de Madrid y Barcelona se reencuentran este domingo en el Vicente Calderón en un duelo crucial en la liga española, un partido por algo más que tres puntos con tanta tensión como presión para ambos, en momentos contrapuestos y enfrentados por una victoria indispensable para creer y competir por la Liga.

Segundo contra cuarto, con seis puntos de diferencia entre los dos, a favor del conjunto azulgrana, a falta de quince jornadas para el cierre del campeonato, y un choque decisivo, el cuarto ya de este curso entre los dos, con dos empates, los dos a uno en el Camp Nou, y un triunfo del Barcelona, 1-2 en el Calderón en la Copa del Rey.

De aquella eliminatoria, el último precedente entre los dos, salió ganador el Barcelona, pero surgió el Atlético más reconocible, reforzado por el segundo tiempo del partido de ida en casa y por el encuentro entero en la vuelta, pese al 1-1 y la eliminación, y, desde entonces, a golpe de triunfo, tres, y goles a favor: once.

Y de aquel duelo, pese a la clasificación, salió tocado el Barcelona, que resistió la ofensiva del Atlético y ganó después en Vitoria con rotundidad (0-6), pero que fue luego vapuleado por el París Saint Germain en la Liga de Campeones (4-0) y superó con tanto sufrimiento como decepción al Leganés en el Camp Nou por 2-1.

Este domingo no hay margen de error para ninguno. No lo permite el desarrollo del campeonato, tampoco las dudas que ofrece el Barcelona ni la distancia a la que está el Atlético del liderato del Real Madrid, a siete puntos; del segundo puesto del propio club azulgrana, a seis; y de la tercera plaza del Sevilla, a cuatro.

Ni siquiera los números de 2017 en la Liga, que sitúan a Atlético y Barcelona como los dos bloques más productivos de este año, ambos con 17 puntos en siete jornadas -el Real Madrid es el tercero en ese sentido, con 15- ofrecen un respiro a los dos equipos, cuya ambición esta temporada no admite más concesiones. La Liga está aún en juego.

A ella quiere reengancharse el Atlético. Hace unas semanas parecía descartado, por el bache que atravesó entre noviembre y diciembre, del que ha salido primero con altibajos y ahora de forma indiscutible, rearmado en todos los sentidos y sin derrota en las últimas ocho jornadas de Liga, con seis triunfos y dos empates.

Aún tiene, sin embargo, un déficit de puntos que exige la continuidad de su actual versión, la que demostró, por ejemplo, en ataque el pasado martes en la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen (2-4), y la entidad del rival, el Barça, el que más veces le ha ganado, once, y al que menos ha vencido, dos, en sus veinte enfrentamientos ya en cinco años de la era Simeone en el Atlético.

Es el enésimo reto ante ese adversario para el equipo rojiblanco, con sólo dos derrotas en sus últimos dieciséis encuentros oficiales, una con el Barcelona y otra con Las Palmas, las dos en la Copa del Rey y las dos en el Vicente Calderón, y sin una sola victoria aún este curso ante ninguno de los seis primeros de la clasificación.

Simeone ya tiene su once prácticamente definido. No ha dado pistas en los entrenamientos de quién será el portero, si volverá ya el esloveno Jan Oblak o seguirá Miguel Ángel Moyá. Pero en el resto de posiciones no se prevén apenas cambios, quizá solo el regreso del uruguayo Diego Godín, con el alta de su lesión muscular, por su compatriota José María Giménez o por el montenegrino Stefan Savic.

En los otros nueve puestos no se esperan novedades ni en los nombres ni en las posiciones. No las habrá en los laterales, con el croata Sime Vrsaljko, el brasileño Filipe Luis y la baja de Juanfran Torres por lesión, ni en el medio, con Saúl Ñíguez, Gabi Fernández, Koke Resurrección y Yannick Carrasco de derecha a izquierda.

Tampoco en la delantera, con los franceses Antoine Griezmann y Kevin Gameiro, este último relanzado con cuatro goles y una asistencia en los dos choques más recientes. Fernando Torres, con cuatro goles en los cinco últimos partidos, comenzará en principio el duelo en el banquillo.

Enfrente, el Barcelona intentará dar el golpe en el Calderón y reengancharse a la Liga, que vuelve a tener a tiro después de la derrota del Real Madrid en Mestalla.

El conjunto azulgrana necesita una victoria convincente, ante un rival de entidad como el Atlético de Madrid, para recuperar la confianza que perdió en el Parque de los Príncipes hace once días.

En París, el Barça cayó goleado (4-0) ante el PSG en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un partido para olvidar.

Y el naufragio en la Champions tuvo su continuidad cinco días después, cuando cuajó otra actuación de lo más discreta ante el Leganés, al que solo pudo derrotar de penalti y en el último minuto (2-1) en el Camp Nou.

Ahora, el Barcelona pone a prueba su fortaleza en el Calderón y lo hará con su teórico equipo titular. Después de probar, sin éxito, todas las combinaciones posibles en el centro del campo, Luis Enrique podría recuperar, además, la clásica medular formada por Busquets, Iniesta y Rakitic, en busca de estabilidad.

Para este encuentro, el preparador asturiano solo tiene las bajas en defensa de Aleix Vidal, que ya no volverá a jugar esta temporada tras sufrir contra el Alavés una grave lesión de tobillo, y Javier Mascherano, quien se recupera de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que podría reaparecer el próximo miércoles ante el Sporting de Gijón.

El referente para los azulgranas es la primera media hora de la ida de las semifinales de la Copa del Rey, donde impusieron con claridad su fútbol y cimentaron su victoria ante el conjunto rojiblanco por 1-2.



Alineaciones probables:

- Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe; Saúl, Gabi, Koke, Carrasco; Griezmann y Gameiro.

- Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Neymar.

- Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano).

- Estadio: Vicente Calderón.

- Hora: 09:15 horas tiempo de México.

- Puestos: Atlético (Cuarto, 45 puntos); Barcelona (Segundo, 51 puntos)

- La clave: La presión del Atlético y el contragolpe del Barcelona.

- El dato: El Atlético de Madrid es la víctima favorita de Messi, que le ha marcado 26 goles (21 en Liga y cinco en la Copa del Rey). Además, si el Barça gana en el Calderón, sería la victoria número 400 del astro argentino vistiendo la camiseta azulgrana.

- La frase: "Ellos son mejores y, sabiendo eso, partiremos desde una buena línea para competir", dijo este sábado Simeone.

- El entorno: Los pitos de la afición del Camp Nou a los jugadores del Barcelona en el último partido contra el Leganés han marcado la semana en el conjunto azulgrana.