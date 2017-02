Gimnastas jaliscienses muestran su nivel en casa

Sharon Andrea García Silva y Camila Meza Ventura ocupan los primeros lugares en el all around

GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2017).- El Torneo de la Rosa de Gimnasia Rítmica en su edición 2017 está en su pleno apogeo. Ayer se llevó a cabo el tercer y penúltimo día de actividades en el Polideportivo López Mateos, con la presencia de las mejores exponentes de los ocho estados participantes, quienes con clase, elegancia y gracia, interpretaron sus ejecuciones lo mejor que pudieron, intentando agradar a sus padres, amigos y jueces presentes en el evento.

Todo comenzó desde muy temprano, con las pruebas de la Clase III A y B de cuerda, clavas, pelota y aro. Por la tarde, luego de un receso para comer, siguieron las pruebas, para encontrar así a la ganadora. Se trató de Sharon Andrea García Silva, del Code Jalisco, quien fue la campeona del all around de ayer, al acumular 40.533 puntos, seguida por la jovencita, también del Code, Camila Meza Ventura, con 39. 050 unidades; en tercer lugar terminó Sandra Michelle González Santacruz, de la Asociación de Kalinka de Aguascalientes, con 38.050 puntos.

La ganadora absoluta, la tapatía Sharon García, logró el primer lugar en la prueba de cuerda con un puntaje de 10.667, así como primer lugar en aro con 10.650 puntos, primer lugar también en clavas con 10.663 unidades y finalmente el lugar 13 en la prueba de pelota, al acumular 8.583 puntos. Lo bueno para ella es que no afectó en el resultado final y pudo alzarse a lo más alto del pódium en el all around.

Camila Meza, la ganadora del segundo puesto, también del Code Jalisco, terminó en tercer lugar en la prueba con la cuerda con 9.900 puntos, en segundo lugar en aro con 10.100 puntos, séptimo lugar con la pelota con 9.317 puntos y finalmente segundo lugar en clavas con 9.733 unidades, para su total de 39.050. Muestra clara de que el Code Jalisco y las pequeñas deportistas estatales están haciendo su trabajo por nota, cada vez con mayor ímpetu, buscando un lugar en el torneo nacional de gimnasia rítmica que se celebrará el próximo mes de mayo en Guadalajara.