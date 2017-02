El Atlas busca reivindicarse en casa

Ante el León, Zorros tiene una buena oportunidad de confirmar que toma su segundo aire, rumbo a la Fiesta Grande

GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2017).- No hay mejor oportunidad para Atlas de poder sacar un triunfo, que esta noche, cuando se mida a uno de los peores equipos del certamen de Clausura 2017, el León, equipo que es sotanero general y que ha tenido problemas para obtener buenos resultados. El cotejo arrancará en punto de las 19:00 horas en la cancha del Estadio Jalisco, en donde los rojinegros han sido casi imbatibles, salvo por lo que sucedió en el Clásico Tapatío hace dos semanas, de ahí en fuera, el inmueble de la calzada Independencia es una aduana compleja para los equipos visitantes.

A este compromiso de la Fecha 8, los Zorros llegan como uno de los ocho mejores equipos del torneo, están en el límite de la zona de clasificación con 10 unidades; esto, producto de tres triunfos y un empate; en casa han logrado seis de esos 10 puntos, con triunfos sobre Tigres y Monarcas Morelia, así como derrota ante Chivas.

Las ausencias parecen no hacer estragos en el plantel rojinegro, ya que a pesar de las bajas de Óscar Ustari, Rafael Márquez y Daniel Arreola, éste por suspensión, los elementos que entraron al quite lo hicieron a la perfección. Sobre todo el portero suplente Miguel Fraga, quien tendrá que defender el marco prácticamente lo que resta del torneo.

Pero para este encuentro podrá contar con la presencia de Arreola, quien ya cumplió con su juego de castigo y todo parece indicar que podría volver a la zaga para hacer dupla con Leiton Jiménez, a la espera de que la próxima semana se integren Rafael Márquez y Stiven Barreiro, si es que todo marcha como los tiempos de rehabilitación lo indican.

Pero enfrente tendrán a un equipo desesperado, urgido de sacar buenos resultados. El conjunto de los Esmeraldas de León es último lugar de la tabla general con sólo cinco puntos, no obstante cuatro de esos los han obtenido jugando como visitantes, luego de un triunfo en el campo de Necaxa y un empate en el estadio de Rayados de Monterrey. Por lo que no será sencillo para los Zorros encarar al equipo de Javier Torrente.

Las cosas no se le han dado al León. Por más que intentan, por más que luchan en todos los sectores de la cancha, la mala puntería, las decisiones erróneas y las pifias individuales, han hecho que los puntos no lleguen. Pero no todo es malo con los Panzas Verdes, ya que para su beneplácito, podrán contar ya con el zaguero central Diego Novaretti, quien ya cumplió con sus seis encuentros de suspensión que le impuso la Comisión Disciplinaria por lanzar un escupitajo a Hirving Lozano en la Jornada 1.

Otro jugador que podría ver actividad desde el inicio en el conjunto guanajuatense, es el delantero y goleador Mauro Boselli, quien reapareció con gol el encuentro pasado frente a Santos Laguna, lo que significó el empate en aquel partido y todo parece indicar que volverá a la cancha como titular, mandando a la banca a Carlos “Gullit” Peña, quien no ha podido retomar su nivel desde hace varios meses.

Supremacía esmeralda

Zorros y León se han enfrentado en nueve ocasiones desde que los Esmeraldas regresaron al máximo circuito, demostrando una hegemonía importante, ya que de esos nueve compromisos, los verdes han ganado siete cotejos, por uno para Atlas y un empate.

Por lo que, si se toman en cuenta las estadísticas, el equipo de Torrente luce como favorito para llevarse los tres puntos, aunque eso quedará de lado en el momento en que el balón comience a rodar.

León ha hecho 22 goles en esos nueve encuentros, mientras que Atlas sólo nueve.

Además, ambos conjuntos ya se enfrentaron en una ronda definitiva, fue en la edición del Torneo de Copa MX del Apertura 2015, cuando León venció al Atlas en Semifinales con marcador de 1-0.

PARA RECORDAR

Últimos enfrentamientos

Apertura 2016 León 4-1 Atlas

Clausura 2016 Atlas 1-1 León

Apertura 2015 León 2-1 Atlas

Clausura 2015 Atlas 3-2 León

Apertura 2014 León 4-0 Atlas

Clausura 2014 León 3-1 Atlas

Apertura 2013 Atlas 1-2 León

Clausura 2013 Atlas 0-1 León

Apertura 2012 León 3-1 Atlas

POSIBLES ALINEACIONES

Atlas: 30. Miguel Fraga, 27. José Madueña, 3. Leiton Jiménez, 12. Daniel Arreola, 14. Luis Reyes; 15. Brayan Garnica, 18. Luis Robles, 13. Javier Salas, 20. Clifford Aboagye; 28. Martín Barragán, 9. Fidel Martínez.

Suplentes: 283. Estrada, 294. González, 8. Álvarez, 5. Aguirre, 11. Alustiza, 10. Barraza y 300. Zaldívar

DT: José G. Cruz

León: 25. William Yarbrough; 5. Fernando Navarro, 3. Guillermo Burdisso, 6. Diego Novaretti, 24. Osvaldo Rodríguez;, 7. Hernán Burbano, 11. Andrés Andrade, 26. Christian Valdez, 20. Leonel López; 10. Luis Montes, 17. Mauro Boselli.

Suplentes: 1. Rodríguez, 35. González, 27. Peña , 9. Cano, 8. Hernández, 15. Guzmán y 14. Pereyra

DT: Javier Torrente

Árbitro: Fernando Hernández

HOY EN TV

Atlas vs. León

Azteca 7 / 19:00 horas