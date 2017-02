Arranca torneo nacional de judo en Guadalajara

Cerca de 700 judocas participarán en el Torneo Nacional Profesor Tomoyoshi Yamaguchi 2017

GUADALAJARA, JALISCO (24/FEB/2017).- Desde este viernes y hasta el próximo domingo 26 de febrero los tatamis tapatíos verán en acción a los mejores judocas de todo el país, esto como parte del Torneo Nacional Profesor Tomoyoshi Yamaguchi 2017, mismo que tiene lugar en el Domo del Code Alcalde.



Luego de que el año pasado la ciudad fuera la capital mundial del judo con el World Judo Masters, en esta ocasión la Perla Tapatía volvió a llenarse de artemarcialistas, pues para esta edición del Tomoyoshi Yamaguchi se contará con la participación de alrededor de 700 judocas, los cuales provienen de 30 estados de la República Mexicana.



Lenia Ruvalcaba, campeona paralímpica de judo, estuvo presente durante el acto de inauguración y se dijo contenta por el hecho de tener en casa una nueva competencia nacional de su disciplina. La tapatía destacó que de este torneo saldrá la base de atletas que participarán en la próxima Olimpiada Nacional.

"Creo que este tipo de competencias son importantes para el judo de Jalisco y para el judo nacional, ya que los que queden campeones prácticamente serán los que van a ir a la Olimpiada Nacional. Yo lo llegué a competir, me tocó estar ahí bastantes años y creo que es padre que los familiares tengan la oportunidad de acercarse a sus atletas", compartió.



Ya en un tenor más personal, la judoca tapatía adelantó que se tomará este 2017 para atender algunas cuestiones de salud, sin embargo señaló que para 2018 volverá a retomar el rumbo hacia los Juegos Paralímpicos de Tokio.



"Yo en lo personal sí voy a tener menos actividad este año. Por motivos de salud, me hace falta tomar un tiempo para una cirugía y voy a aprovechar que este año no hay eventos puntuables para los Paralímpicos de Tokio 2020, creo que es el momento justo para hacerlo porque ya el próximo año vamos a estar con agenda apretada. Espero que en marzo ya me realicen la cirugía para comenzar mi recuperación", finalizó.



SABER MÁS

En el Torneo Nacional Tomoyoshi Yamaguchi participan las categorías de Cadetes Sub 18, Juniors Sub 21 y 1ra Fuerza, misma en la que verá participación el campeón paralímpico Eduardo Ávila.

EL INFORMADOR / DIEGO REOS