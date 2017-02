La Volpe, genio y figura

La polémica con Jémez es sólo el último problema en que se ha metido el argentino

GUADALAJARA, JALISCO (24/FEB/2017).- En el futbol mexicano nadie ignora su nombre: Ricardo La Volpe, hoy al frente del América, es también un histórico técnico del Atlas y el Atlante ( equipo con que ganó su único título, en 1992-93), además de ser sinónimo de procesos de entrenamiento de futbolistas jóvenes y leales a su liderazgo.

Pero muchos no lo recuerdan por esos éxitos. La polémica con Paco Jémez, director técnico del Cruz Azul, es sólo el último de los episodios con los que el entrenador argentino también se ha labrado fama de hombre sin pelos en la lengua, listo para responder a las provocaciones y dispuesto a defender su versión de los hechos.

Entrón, combativo y rápido para el enojo, La Volpe tiene numerosas postales para el recuerdo; con tres es suficiente para explicar por qué muchos lo respetan, pero también hay toda una galería de momentos polémicos.

LO BUENO

1- Un Toluca de primera

Sinha, Rafael García, Vicente Sánchez… La Volpe dirigió a unos Diablos Rojos memorables en el Apertura 2012 que llegaron a campeones, en un ciclo de dos años de mucho “lavolpismo”: un claro trabajo colectivo, aunque por allí pasó el histórico goleador José Saturnino Cardozo. “El Bigotón” no llegó a levantar la copa con Toluca, porque se fue a dirigir a la Selección Mexicana, y allí…

2- Un Tri cumplidor

La Volpe se volvió famoso como un entrenador constante que proponía ambiciosos programas de trabajo para cumplirlos sí o sí: en eso consiste el proceso lavolpista. Con el Tri le funcionó: es el último entrenador que ha completado un proceso con la Selección Mexicana, de 2002 hasta una frustrante tarde de Alemania 2006, en octavos de final ante Argentina. El Tri de La Volpe logró la Copa Oro de 2003 y un cuarto sitio en Confederaciones.

3 -Y un Atlas inolvidable

La Fiel lo sabe: el mejor Atlas de los últimos tiempos es el de finales de los noventa con Ricardo La Volpe al frente. El argentino hizo escuela con su método de paciente formación de jugadores jóvenes, y todo el mundo reconoce su legado no sólo en jugadores como Rafa Márquez, sino también en cuanto a entrenadores. Pero ni el "Bigotón" pudo contra la maldición de los rojinegros, que perdieron la final contra el Toluca en el último penal. Eso sí: el Verano 99 fue uno de los mejores torneos del Atlas y la emocionante final, uno de los mejores partidos de campeonato del futbol mexicano.

LO FEO

1980- Chilenita callabocas

Hugo Sánchez tiene una larga rivalidad con La Volpe, que dicen que empezó en 1995, cuando el argentino dirigía a “Hugol” en Atlante. No ayudó mucho que La Volpe le ganara al “Pentapichichi” el puesto de jefe del Tri, en 2002. Pero hay al menos un capítulo anterior: en 1979-80 La Volpe era portero del Atlante y Hugo le metió un golazo de chilena; aquél declaró que ni en cien años Sánchez podría repetirlo… y el mexicano le contestó semanas después haciéndolo de nuevo.

1996 y 2016- Humillaciones tamaño Clásico

El 25 de agosto de 1996 La Volpe dirigió su último partido en su primera etapa con el América porque Chivas hundió 5-0 a las Águilas. Hay quien dice que esta espectacular humillación es uno de los momentos que más pesan al argentino. El recuerdo revivió cuando, 20 años después, La Volpe volvió con los azulcrema a casa rojiblanca: Chivas sacó el empate y luego el triunfo en penales, nada menos que en el Centenario del América.

1999- La burla del futuro alcalde

Hoy Cuauhtémoc Blanco es el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, pero, como cualquier aficionado recuerda, alguna vez fue un ídolo de primera… y un habitual protagonista de polémicas. En 2006, La Volpe lo dejó fuera del Tri, al parecer por cobrarse una vieja deuda: en 1999 Cuauhtémoc le hizo un gol al Atlas de La Volpe y, para festejar, corrió hasta medio campo y se acostó en el pasto, con una gran sonrisa dedicada al técnico rival.

2003-La entrevista

Eran los tiempos de CNI Canal 40 y un comentarista deportivo, Carlos Albert, conocido crítico del técnico, consiguió que La Volpe le diera una entrevista en vivo. La charla comenzó con un “ésta no va a ser una charla cómoda”. De allí, para arriba: aunque La Volpe levantó la voz muy pocas veces, enfrentó al periodista y, tras 26 minutos de conversación, se levantó y se fue del foro. Otra rivalidad muy duradera.

2006- "Me la..."

En el futbol hay muchas palabras fuertes, aunque no todas se dicen frente a alguien que vaya a divulgarlas. Un grupo de reporteros que acompañó al Tri a Noruega en 2006 atestiguó el momento en que, tras discutir con La Volpe, quien se quejaba de que un reportero había modificado declaraciones suyas, el argentino se hartó, se sacó los genitales, les dijo “me la pelan” y se fue. Esa vez ganó la discusión.

2009- Responsable de éxitos ajenos

La selección de Costa Rica de Brasil 2014 fue una de las más exitosas de América Latina: La Volpe dice que él formó a 80% de sus jugadores. Pero no es la única vez en que se ha adjudicado la paternidad de logros ajenos: en 2009, tras perder con el Atlas ante Monterrey, reconoció los méritos de los Rayados y aprovechó para recordar que a ese equipo “lo formé yo, ¡qué grandes contrataciones hice!”.

2014- La denuncia de acoso

El acoso sexual es un delito en México y, siempre que ocurra, debería ser investigado. Una acusación por este cargo le costó a La Volpe el puesto de entrenador de Chivas de Guadalajara, donde duró apenas 26 días: del 2 al 28 de abril. Una empleada del equipo aseguró que él la agredió en las instalaciones de Chivas. Aún hay investigaciones en marcha.

2016- Un pleito de caballeros

La Volpe, con Jaguares, recibió a los Xolos de Tijuana, con Miguel Herrera al frente. Son dos técnicos de carácter fuerte, pero el problema fue la cortesía. La Volpe tiene supersticiones como no saludar a su rival antes del juego pero Herrera, que lo conoce bien porque jugó para él en el Atlante de 1993, fue a saludarlo de mano. Superstición o no, La Volpe perdió… y a la salida ya no hubo tanta cortesía.