Sin noticias bomba en los canjes de la NBA

Lo más relevante: DeMarcus Cousins pasa de Sacramento a Nueva Orleans

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (24/FEB/2017).- Carmelo Anthony no tuvo que empacar maletas, al igual que Paul George, Jimmy Butler y Derrick Rose.

Al expirar el jueves el plazo para canjes, casi nada cambió en la NBA. Siete cambios fueron concretados antes de las 3 de la tarde, tiempo de la costa del Este, pero ninguno fue de impacto.

El estelar ala-pívot DeMarcus Cousins había sido transferido a Nueva Orleáns por Sacramento unos días antes, pero las posteriores transacciones fueron insignificantes en comparación.

"¿Alguien sabe dónde están esas grandes fichas? Todas siguen en casa, con la excepción de una", comentó el presidente del Heat de Miami Pat Riley. "Seguramente que hubo gente que hizo ofertas significativas... Cuando tienes esa clase de jugador... no es fácil salir a decir: 'bueno, vamos a desprendernos de este jugador'. Decides quedarte con lo seguro".

George permaneció con los Pacers de Indiana, pese a que su nombre estuvo en el radar de varios equipos. La situación fue idéntica con Butler al quedarse con los Bulls de Chicago y los Knicks de Nueva York retuvieron a Rose y Anthony Anthony” éste último tenía que renunciar a su derecho a veto a un canje para facilitar su traspaso.

"No me inquietó", señaló George. "Al final de cuentas, me encuentro en una buena situación. Supe de los rumores, rumores de toda clase, pero no puedo controlar nada de eso".

Los cambios más importantes se cerraron mucho antes del jueves.

Toronto adquirió al alero Serge Ibaka de Orlando por Terrence Ross, con el fin de apuntalar a los Raptors en la Conferencia Este. El acuerdo por Cousins, que se ultimó en pleno Juego de Estrellas —que por coincidencia se escenificó en Nueva Orleáns— permite a los Pelicans salir en busca del pase a la postemporada con una dos torres: Cousins y Anthony Davis. Y Cleveland obtuvo al francotirador Kyle Korver el mes pasado.

Quizás las noticias más interesantes del jueves no correspondieron a canjes. Dallas declaró transferible al armador Deron Williams y una persona al tanto de la situación informó que la intención de Williams, una vez cumpla con el trámite, es firmar con los Cavaliers de Cleveland, con lo que LeBron James tendría el socio extra que clamaba para tratar de revalidar el campeonato de la NBA.

RESULTADOS

Portland 112-103 Orlando

Charlotte 108-114 Detroit

NY Knicks 104-119 Cleveland