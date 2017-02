'La Chofis' y su hermano sueñan con jugar juntos

Matías Almeyda sigue de cerca el desarrollo futbolístico de Brayam López

GUADALAJARA, JALISCO (24/FEB/2017).- La ilusión de Eduardo López (medio de 22 años) y Brayam (medio de 19 años) es coincidir en el primer equipo de Chivas. Quieren emular a los De la Torre, los Calderón, para ser la tercera pareja en la historia rojiblanca en defender la camiseta del Rebaño y no pasará mucho tiempo para que esto se dé, así lo reconoce el técnico Matías Almeyda.

“Lo vengo viendo desde hace tiempo, es un gran jugador, como muchos de los jóvenes que están en Fuerzas Básicas, que prácticamente entrenan con nosotros varios días de la semana y lo sigo. Ha hecho un par de goles en su categoría, es como todos los procesos, lo vamos viendo, analizando y si sigue mejorando, Dios quiera que cumplan el sueño algún día de jugar juntos en primera (Liga MX)”.

“Chofis” espera paciente el momento de jugar al lado de su hermano. Incluso Almeyda durante las prácticas los pone a competir juntos, lo cual les agrada a ambos.

“Sí, me pongo a pensar y en los entrenamiento el técnico Almeyda, me dijo, ‘tú vas contra tu hermano”. Si me gustaría jugar con él, es un sueño que tenemos en la familia, en lo personal, y lo hemos platicado en algunas ocasiones”.

Brayam vivió momentos difíciles cuando lo operaron en dos ocasiones de lesiones graves, ahí determinó “Chofis” llevárselo a su casa, para darle todo el apoyo.

“Estuve cerca de él diciéndole que no renunciara, que si decidía irse del futbol lo apoyaba, pero que primero fuera a todas las terapias, y hoy está jugando. Hizo trabajos extra, eso le ayudó mucho y desde su lesión ha crecido mucho, es otra persona, se cuida mucho en lo personal, sabe lo que un jugador profesional debe hacer y no, porque siendo sinceros es difícil que en Fuerzas Básicas captes esto”.

Su mamá, con sentimientos encontrados

“Chofis” dice que su mamá se puso triste un tiempo, porque él, Brayam y el más pequeño estaban en Chivas y no los veía, pero ya se regresó Axel a Torreón, el menor con apenas 13 años.

“Estamos dos lejos de ella. Antes también estaba el ‘Quesitos’, pero ahora que ya está en Torreón, es diferente y dice que no están dos de sus hombres, que se quedó con puras mujeres. Está triste porque no estamos con ella, pero al mismo tiempo feliz porque sabe que estamos cumpliendo nuestros sueños”.

Aunque Axel, mejor conocido en el mundo del balompié como el “Quesitos” no está cerca, dice “Chofis” que seguido habla con él, quiere guiarlo por el buen camino para que no cometa los errores que alguna vez, él cometió y que tampoco sufra, porque hay muchos momentos de soledad para el futbolista.

“Está en Torreón, le apoyo mucho, lo aconsejo, de igual manera a Brayam, con quien vivo y le estoy transmitiendo mucho de lo que paso. Le cuento lo que viví, él está en esa etapa, me hace recordar mis inicios en todos los aspectos y estamos siempre juntos”.

PARA SABER

El “Chelo”, un gran amigo

“Chofis” tiene en el equipo como su mejor amigo a Ángel “Chelo” Zaldívar, con quien ha estado en varios procesos en las Fuerzas Básicas.

Dos casos históricos

• Los cuates Calderón

Ignacio Calderón (derecha) debutó como portero de Chivas en 1962 y jugó 13 años en el Rebaño. Su hermano Carlos, delantero, empezó un año después y coincidió con su cuate por una década. Ambos llegaron a la Selección Nacional.

• Los De la Torre

José Manuel “Chepo” de la Torre (derecha) debutó con Chivas en 1982 y pasó seis años con el Rebaño. En tanto Néstor comenzó un año después, como centro delantero. Coincidieron por más de cinco años. “Chepo” jugó y dirigió al Tricolor.

Almeyda quiere que Vergara dé vuelta Olímpica

El técnico del Guadalajara, como agradecimiento al dueño Jorge Vergara, quiere obtener cuanto antes el campeonato en la Liga MX para dar la vuelta Olímpica juntos y que no pare de reír, porque dice Matías Almeyda, se lo merece.

“Para mí hay otros logros, no es solamente levantar una copa. Pero quedan para mí, no los puedo decir porque parecería que me conformo con poco, pero ese poco tiene una profundidad enorme para mí. Pero sí necesitamos ganar y que nuestro dueño pueda dar una vuelta olímpica feliz. Se merece que se ría y que esté feliz, la verdad. Yo en año y medio que llevo acá, soy un agradecido con él. Sí trabajamos para un logro global, pero ese señor se merece una alegría que algún día a todos nos ponga allá arriba”.