Se izan las velas en Chapala

Alrededor de 150 embarcaciones compiten a partir de hoy en busca de que el viento les sea favorable para alcanzar el título en las aguas del lago más grande de México

GUADALAJARA, JALISCO (24/FEB/2017).- No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, es por eso que a partir de hoy y hasta el próximo domingo, el Club de Yates de Chapala será la sede de la segunda edición de la Copa Porsche Nacional de Vela.

El año pasado, también en febrero, la competencia fue un éxito y es por ello que en este 2017 logró ser incluida como una de las cinco regatas que forman parte del Circuito Nacional de la Federación Mexicana de Vela. Para esta edición, se incluye la presencia de elementos de la Marina, lo cual genera nuevas expectativas.

Por lo anterior, esta competencia tendrá un aliciente extra para los competidores de elite nacional e internacional. Aunque no podrá estar presente ya que se encuentra compitiendo en Estados Unidos, Yanic Gentry, seleccionado nacional de vela que vio actividad en los Juegos Olímpicos de Río 2016, auguró éxito a esta edición de la Copa Porsche.

“El año pasado fue un éxito y creo que este año va a ser mucho mayor el evento, habrá más gente y veleristas de talla internacional, de Centroamérica y Norteamérica. Será un evento enorme y de mucho valor para los atletas que se den cita en el Club de Yates de Chapala. Crecerá mucho el evento en este año.

“Estoy seguro que vendrá lo mejor del país en cada una de las clases que participan, sobre todo porque es una regata del Circuito Nacional de Vela y eso claro que le da un plus a la competencia. Habrá calidad y cantidad en Chapala”, compartió el atleta olímpico de la categoría láser.

En su primera edición, la Copa Porsche dejó claro que las emociones no faltarán en las aguas de la Laguna de Chapala, pues en 2016 la competencia terminó con un triple empate luego de los tres días de actividad. Los jaliscienses Leopoldo Seifert, Juan Varela y Yanic Gentry se consagraron como los mejores veleristas de la justa al conseguir seis victorias en sus respectivas categorías.

Ahora, con todo listo para que arranque esta edición 2017, sólo es cuestión de que el viento sople a favor para que los veleristas presentes puedan lucir al cien por ciento en una competencia que a pesar de su corta historia ya forma parte del Circuito Nacional.

Nutrida participación

El año pasado, en su primera presentación, la Copa Porsche logró reunir 114 embarcaciones entre las clases Optimis, Láser Radial, Láser Estándar, Tablavela y Cabineros, esto con la participación de 162 veleristas.

Para esta edición de 2017 se espera contar con una asistencia aún mayor en cuanto a embarcaciones y veleristas, ya que se augura la presencia de 150 embarcaciones y 200 participantes entre nacionales, de Estados Unidos, Canadá o Centroamérica.

PARA SABER

Promesa cumplida

Desde el año pasado, el comité organizador de la Copa Porsche recibió la promesa de que serían incluidos entre las regatas oficiales de la Federación Mexicana de Vela.

EL DATO

Crece la competencia

Serán 200 veleristas y 150 embarcaciones los que se esperan este fin de semana en el Club de Yates de Chapala.