Marchesín quiere que acabe mal paso

El llamado Clásico Joven el cual se juega entre las Águilas del América y el Cruz azul, disputará más que tres puntos

CIUDAD DE MÉXICO (23/FEB/2017).- Tras un examen de conciencia y de encarar verdades dentro del vestidor, en Coapa se dicen con la obligación de superar traumas como la final perdida del Apertura 2016 y el mal arranque de la actual campaña, por lo que urge ganar el Clásico Joven, según el portero argentino del América, Agustín Marchesín.

“El hecho de perder una final no es fácil por cómo se perdió, ahora se han perdido partidos sin merecerlo, cuando los resultados no se dan hay dudas de la afición, de la prensa, se entiende. Pero no tengo duda que el fin de semana nos vamos a partir la ma… por esta institución”.

El sentimiento en El Nido es generalizado. Hay respeto por La Máquina, más no temor.

“Cruz Azul tiene un gran plantel. Pero nosotros debemos pensar que estamos en nuestra cancha, con nuestra gente. Es un Clásico y se debe ganar, darle el triunfo a la afición”, advirtió. “Con esta camiseta no existen amistosos o de Copa, tenemos un plantel muy bueno”.

Harto de las dudas. Marchesín vive su primer ciclo como portero de las Águilas, con un saldo de nueve anotaciones en contra. Y pese al mal comienzo, acusa con enojo que su desempeño sea cuestionado.

“La misma pregunta tonta de cada fin de semana. He hecho las cosas bien para merecer una oportunidad como esta, estoy agradecido con la institución, con mis compañeros, en la cancha me he sentido cómodo, no sé si toman las críticas de redes sociales, pero la gente en la cancha me muestra todo su apoyo, estoy agradecido con mis compañeros y estamos para sumar. Vengo sintiéndome bien, a diferencia del principio que me costó”, aceptó.

Clásico sin violencia. Finalmente, el meta sudamericano espera que la única hostilidad para recibir a los Cementeros sea la deportiva, digna de un espectáculo familiar y sin violencia en las gradas.

“Son increíbles las aficiones [en México], el respeto que se tiene de poder ver el partido con un aficionado de otro equipo. En Argentina eso es difícil, se vive una pasión violenta y en México es poco”.

Respecto de los actos violentos de la pasada jornada del Clausura 2017, en el Luis “Pirata” Fuente, Agustín dijo que fue “lamentable ver gente consumiendo [drogas en el estadio], pero México en ese sentido está controlado. En la cancha vamos a dejar todo por el espectáculo, ojalá la gente venga en familia por un deporte sano, más lindo”.