La Volpe sabe mucho más que yo: Paco Jémez

Corta de tajo la polémica con el argentino; acusa a la prensa de mentir

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- El técnico español del Cruz Azul Paco Jémez cortó de tajo la polémica con el técnico de América, Ricardo La Volpe, expresando su respeto por el estratega argentino y acusando a la prensa de "parcializar la información, mentir".

"Si él (La Volpe) cree que yo vengo aquí a México a enseñarle algo, no me conoce", dijo Jémez en entrevista con ESPN. "Él sabe mucho más que yo; lleva mucho más años dedicándose a ser entrenador que yo, tiene muchísimo más currículum que yo. Yo no soy un maestro ni un profesor para enseñarle nada a nadie. Yo me dedico a lo mismo que él; soy un compañero de trabajo como él y lo respeto muchísimo y creo que ese mismo respeto me merezco", dijo Jémez y agregó: "vengo a trabajar, a ganarme la vida como se la está ganando él".

Al responder a una pregunta sobre Jémez La Volpe criticó ayer a algunos entrenadores que a su parecer "venden humo" y cuestionó el énfasis puesto en la alimentación y el trabajo de gimnasio.

Aunque a Jémez le parece que "a lo mejor las declaraciones no hayan sido lo más acertadas posibles", el español se dice de acuerdo con La Volpe en un punto: "Ha dicho que un equipo es 20, 30 por ciento del entrenador, y yo creo que es bastante menos. En eso estoy totalmente de acuerdo con él".

El director técnico español acusó a la prensa de mentir. "En el periodismo mundial, no (solo) en el periodismo en México, se hace mucho", dice.

"No hay nada más deleznable que mentir a quien te da de comer", dice el entrenador de Cruz Azul sobre la prensa y afirma que su invitación a encontrarse con La Volpe en "un sitio escondidito donde no nos puedan interrumpir" no era una amenaza.

"Yo tengo una educación, yo no soy un matón", dice.

América y Cruz Azul se enfrentarán en el llamado "Clásico Joven" del futbol mexicano el próximo sábado en el Estadio Azteca a las 21:00 horas.