Almeyda quiere que Vergara dé vuelta olímpica

El técnico de Chivas dice tener una misión más de fondo en el redil que sólo el título

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- Le estará agradecido toda la vida, lo dice cada que tiene oportunidad. El técnico del Guadalajara, como muestra de agradecimiento al dueño Jorge Vergara, quiere obtener cuanto antes el campeonato en la Liga MX para dar la vuelta Olímpica juntos y que el dueño del Rebaño no pare de reír porque, dice Matías Almeyda, el empresario se lo merece.

El pastor tiene muchas metas por cumplir en el redil, de las más destacadas hasta ahora, es que ya se limpió el vestidor de discordias, y todos los elementos se ayudan desde la trinchera que les toque defender. Eso ha sido vital para irle dando un estilo definido de juego al equipo, así que cada vez están más cerca del título, lo cual aumentaría el crédito del "Pelado" al frente de Chivas.

“Para mí hay otros logros, no es solamente levantar una copa. Pero quedan para mí, no los puedo decir porque parecería que me conformo con poco, pero ese poco tiene una profundidad enorme para mí. Pero sí necesitamos ganar y que nuestro dueño pueda dar una vuelta olímpica feliz. Se merece que se ría y que esté feliz, la verdad. Yo en año y medio que llevo acá, soy un agradecido con él. Sí trabajamos para un logro global, pero ese señor se merece una alegría que algún día a todos nos ponga allá arriba”.

Almeyda precisó que Chivas, juegue quien juegue, siempre respetará una forma de jugar, un estilo claro y que tiene mucho que ver la forma de conseguir los resultados, porque desea quedarse por mucho tiempo en el redil.

“Ojalá que falte muchísimo, que mi estancia aquí sea llena de logros. Hemos alcanzado una identidad de juego y eso lo remarco porque es difícil de lograr en el futbol. Es difícil, porque si vieron los partidos de Liga y Copa, el equipo juega lo mismo. Puede variar en características de jugadores, pero hay una idea que tratamos de llevar a cabo en cada encuentro. Ojala que mi tiempo en Chivas sea con logros”.

Jorge Vergara estuvo en Verde Valle, donde hizo un recorrido por los lugares donde se están haciendo remodelaciones algunas de las cuales ya están terminadas, otras todavía en proceso.“Él es el dueño, recorrió todo el lugar y no sabía donde ponía su dinero, hoy lo vio con las mejoras en el club. Que bueno que esté sentado en su palco viendo cómo entrena su equipo, que lo disfrute, le digo gracias y que sea por siempre”.

