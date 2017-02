Almeyda destaca actuaciones de Pulido y Pizarro

Dice que ambos le han dado a Chivas la dinámica que le faltaba

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- Para el técnico del Guadalajara Matías Almeyda, el futbol que realiza su equipo en el actual campeonato y el anterior es similar, la diferencia es que ahora hay dos puntales que le están dando al equipo esa contundencia que le faltaba. Y si bien es cierto que los elementos que menciona no encabezan el liderato de goleo, han aportado en otros aspectos.

“Hemos crecido, el torneo pasado fuimos algo parecido, también nos ocasionamos las mismas ocasiones de gol, el nivel de juego no ha variado; sí dos jugadores que nos han permitido tener más velocidad con Rodolfo Pizarro y Alan Pulido, corren mucho. Tenemos nuestras herramientas que miden eso, y la verdad es excelente lo que ellos están corriendo con sentido. Ellos dos han beneficiado al equipo”.

El técnico dice que algo tiene que ver él para que Chivas esté como sublíder del campeonato, pero al final, los créditos se los llevan los jugadores porque ellos son quienes desarrollan lo practicado en la semana y le da gusto que esto suceda, porque quiere decir que les gusta la forma en la cual propone el entrenador los encuentros.

Le da mucho gusto que elementos como Pulido y Pizarro estén respondiendo, porque están demostrando que valen lo que costaron, en el buen sentido y al final, todos son responsables de que se ande en buen momento futbolístico, porque es un grupo bastante sano, partiendo de eso.

“De inicio son muy protagonistas del futbol, nosotros les damos las herramientas nada más, consejos, pero sí una mentalidad ganadora una vez que conocí lo que es Chivas, se los he transmitido y tienen mucho que ver ellos. Alan ha realizado una gran pretemporada, Pizarro también y es fundamental, porque se hace el grupo, el gusto futbolístico que tienen el entrenador. Son grandes intérpretes de lo que queremos. Han demostrado por qué fueron comprados en esa cifra absurda”.

No tiene temor el técnico de que lo mostrado futbolísticamente hasta ahora sea el tope del equipo, ya que tienen muchas jornadas desde hace dos torneos, mostrando la filosofía de juego, el que quieren ser protagonistas.

“La perfección no existe, es difícil. Veo un equipo que tiene estilo marcado, que cada vez que sale al campo es protagonista y tiene rato siendo protagonista. Obtener los resultado que hemos tenido, viene bien. Siempre hay cosas por mejorar, lo que sí, nosotros no queremos estar estancados, yo como entrenador, mis jugadores tampoco. Hay mucho para mejorar. Nos está alcanzando para estar segundo, eso es bueno. Si hiciéramos siete goles o seis en cada encuentro, sería espectacular, pero en el futbol hay virtudes y errores”.

De la falta de contundencia que muestra el equipo por momentos, dice Almeyda que no le preocupa mucho, ya que el trabajo ante el arco rival, lo que se hace en la semana durante los entrenamientos, se reflejará tarde que temprano.

“Me da alegría, confianza, puedo disfrutar de lo que es Chivas, pero siempre con los pies en la tierra porque queda mucho por delante. Estamos en el camino adecuado, hay cosas por hacer para que Chivas crezca y el objetivo es claro. Me da felicidad lo que se ha logrado en año y medio. Logramos que un equipo tenga identidad de juego, lo cual no es fácil. Muchos lo logran pero luego la cambian. Asumo los riesgos, lo hago con felicidad y seguro”.

Divertirse es la clave en Chivas

El “Pelado” puntualizó que al ver a su equipo jugar, le gusta mucho porque los ve contentos, claros en lo que quieren y cómo lo desean lograr, lo cual le da tranquilidad en todos los aspectos, a tal grado que siente alcanzarán un mejor nivel todavía.

“No sé, es difícil que lo diga yo. Me ponen de líder para hacer jugar al equipo en su totalidad de encuentros. Trata de ser protagonista, lo que entrena lo busca llevar al campo y no siempre sale, pero la intención está. Divertirse en el campo, con seriedad, respetar a los rivales y me pone feliz todo esto. Nosotros jugamos bien, pero hay otros que también lo hacen”.

Desea que lo mostrado ante Atlante en el segundo tiempo, se dé en los primeros lapsos de los encuentros, para tener un final menos presionado y cuando esto se dé, es porque andarán encendidos ante el arco rival.

“Todos aquellos que alguna vez participamos en una cancha, nos encantaría ganar por seis goles. Quisiera como entrenador estar tranquilo viendo como el jugador se divierte. No estaba tranquilo (ante Atlante) en la banca porque el partido había terminado, pero quiero tener esa tranquilidad en algún momento”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ